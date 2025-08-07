AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Počeo je FINAL SALE u XYZ Fashion Store

Izvor: Promo, Foto: Promo ||

Počelo je FINALNO SNIŽENJE u vašim omiljenim premium radnjama, online i na aplikaciji!

Veliko sniženje počelo je danas, 7. avgusta u XYZ radnjama u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad, online na xyzfashionstore.com kao i na mobilnoj aplikaciji, te je sada pravo vreme da obogatite svoju kolekciju luksuznih komada najpoznatijih brendova na domaćem tržištu po izuzetno sniženim cenama.

Pronađite kolekciju proleće/leto 2025. brendova Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boggi, All-Saints, Maje, Dsquared2, Armani Exchange, Joop, Antony Morato i mnogo drugih na popustu do čak 60%.

Foto: Promo

Maje ženska haljina

Patrizia Pepe ženske papuče

Sandro ženska torbica

Boggi Milano muške bermude

Boggi Milano muška košulja

Neka vaša sledeća destinacija bude FINAL SALE u XYZ Fashion Store!

Autor: S.M.

#BOSS

#Boggi

#FINAL SALE

#Ralph Lauren

#Sandro

#finalno sniženje

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Počelo je FINALNO SNIŽENJE u XYZ radnjama - Luksuz nikad nije bio pristupačniji

Dom, Lepota i Moda

Premium komadi na međusezonskom sniženju u XYZ Fashion Store-u

Dom, Lepota i Moda

Evo šta sve možete da pronađete u XYZ Fashion Store na PRE-SALE akciji

Dom, Lepota i Moda

XYZ Fashion Store sada dostupan i online – luksuz na dohvat ruke!

Dom, Lepota i Moda

Ovo ste svi čekali: Selektovani artikli su sada na -50 odsto popusta u Fashion Company radnjama

Dom, Lepota i Moda

XYZ Fashion Store predstavlja kampanju La Piscine