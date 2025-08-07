Počeo je FINAL SALE u XYZ Fashion Store

Počelo je FINALNO SNIŽENJE u vašim omiljenim premium radnjama, online i na aplikaciji!

Veliko sniženje počelo je danas, 7. avgusta u XYZ radnjama u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad, online na xyzfashionstore.com kao i na mobilnoj aplikaciji, te je sada pravo vreme da obogatite svoju kolekciju luksuznih komada najpoznatijih brendova na domaćem tržištu po izuzetno sniženim cenama.

Pronađite kolekciju proleće/leto 2025. brendova Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boggi, All-Saints, Maje, Dsquared2, Armani Exchange, Joop, Antony Morato i mnogo drugih na popustu do čak 60%.

Maje ženska haljina

Patrizia Pepe ženske papuče

Sandro ženska torbica

Boggi Milano muške bermude

Boggi Milano muška košulja

Neka vaša sledeća destinacija bude FINAL SALE u XYZ Fashion Store!

Autor: S.M.