DA LI ZNATE ŠTA SIMBOLIŠE VAŠ KUĆNI BROJ?! Proverite da li vas prati sreća ili vam je adresa baksuzna

Prema verovanju, postoji lak način da proverite da li je vaša kućna adresa - "srećna".

Da li kupujete novu kuću, zemljište ili stan? Iako su lokacija, bezbednost i cena tri glavne stvari koje treba uzeti u obzir, postoji još jedan mali detalj o kome treba razmisliti - broj vaše kućne adrese.

Srećan kućni broj može vam pomoći da saznate ukupnu energiju nekretnine. Možete da ih smatrate svojevrsnim vodičem, posebno ako vas zanima feng šui ili numerologija.

Srećna kućna adresa takođe može dodati vrednost vašoj nekretnini, ukoliko kasnije želite da je prodate. Istraživanja su pokazala da se nekretnine sa brojem 8 bolje prodaju, a one sa brojem 4 ili 13 manje.

Evo jednostavnog vodiča da saznate da li je vaša kućna adresa srećna:

Recimo da je vaš kućni broj 125, saberite cifre i dobijete 8 (1+2+5 = 8).

Za stambene jedinice koje sadrže slova (npr. 15Q, 21B, itd.), dodelite svakom slovu broj od 1 do 9)

Nakon izračunavanja kućnog broja, saznaćete više o prednostima vaše kuće.

Evo kratkog pregleda šta svaki broj znači:

1 – Broj jedan simbolizuje nove početke, što ga čini savršenim za mlade porodice ili ljude koji postaju nezavisni.

2 – Dom pun saradnje i razumevanja. Takođe se veruje da jača veze i brakove.

3 – Ova adresa je puna pozitivne i kreativne energije, savršena za strastvene zabavljače i umetnike.

4 – Broj četiri ima lošu reputaciju kao nesrećan broj koji simbolizuje smrt. Ali takođe znači stabilnost i sigurnost.

5 – Ovaj broj je savršen za avanturiste i tragače za uzbuđenjem, a povezan je i sa opuštanjem i promenom.

6 – Ovo je najbolji broj za negovanje veza. Harmonija i strpljenje su prisutni na ovoj adresi. Šest je jedan od srećnih brojeva.

7 – Da li ste introvertni ili samac? Ovo je savršeno za vas, sedam znači samoću i mir, daje vam pravi prostor za samorazvoj.

8 – Ovo je najsrećniji broj na svetu. Dobijanje ovog broja je kao dobitak na lutriji, može vam doneti dobro zdravlje, obilno bogatstvo i zdrave veze.

9 – Srećan za žene, broj devet podstiče samopouzdanje, postizanje ciljeva i finansijski rast. Bolji je za samce nego za porodice.

Tradicionalno, domovi sa brojem 8 uvek će biti srećni jer se u numerologiji veruje da broj 8 simbolizuje bogatstvo, prosperitet i izobilje. Isto važi i za broj devet. Ali ljudi sa kućnim brojem četiri treba da budu posebno oprezni.

Broj 13 je poznat kao nesrećan, posebno zato što kada se saberu, dobija se broj 4 (1+3=4). Veruje se da je broj četiri nesrećan jer zvuči slično reči „smrt“ na kineskom.

Ali ako ste zaglavljeni sa brojem četiri i želite da se rešite nesreće, samo nacrtajte crveni krug oko kućnog broja da biste poništili nesreću. Ovo „hvata“ nesreću broja.

Međutim, zapamtite da su to samo brojevi i da energija vašeg doma zavisi isključivo od vas i vaše porodice, piše Blueprint.

Autor: Iva Besarabić