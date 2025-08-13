Žene leti ovo stavljaju na lice, a može da bude fatalno: Kozmetičarka upozorava na opasne greške

Letnje sunce, morska so i pesak prava su izazovna kombinacija za našu kožu, naročito lice.

Kozmetičarka Tamara Nikolić Agbaba podelila je ključne savete za negu lica na plaži.

Na plaži je lice najizloženiji deo tela i zato traži posebnu pažnju. Ključ je u prevenciji pre nego što koža izgori ili se isuši.

- Koristite SPF 50 i to na svaka 2 sata. Nosite šešir sa širokim obodom i naočare. Izbegavajte direktno sunce između 11h i 17h. Ne zaboravite usne balzam sa SPF-om je obavezan - kaže Tamara.

Sunce, morski vetar i so isušuju kožu mnogo brže nego što primetimo.

- Ujutru koristite lagani hidratantni serum ili gel, idealno sa hijaluronskom kiselinom. Uveče, nakon tuširanja, nanesite obnavljajuću hidratantnu kremu ili masku. Tokom dana osvežavajte lice termalnom vodom u spreju - preporučuje Tamara.

Da li sunčati lice i u koje vreme?

Određeno vreme dana jako je bitno kako lice ne bi izložili velikom riziku, a da pritom upijete malo vitamina D.

- Ako imate potrebu da "uhvatite boju", radije to prepustite telu. Lice nije mesto za sunčanje jer je koža tanja i osetljivija. Najbezbednije vreme za sunce je do 10h ujutru i posle 17h popodne i tada sa SPF zaštitom - naglašava kozmetičarka.

Ulja za lice na plaži da ili ne?

Mnogi koriste prirodna ulja na plaži, ali to je velika greška!

- Ulja mogu privući sunčeve zrake i izazvati opekotine. Neka ulja u kontaktu sa suncem izazivaju hiperpigmentaciju (fleke). Koža se brže znoji i "guši" ispod ulja. Umesto ulja, koristite lagani serum + SPF + hidratantni sprej tokom dana.

Morska so saveznik ili neprijatelj?

Morska so ima blago antiseptičko dejstvo, ali ako ostane dugo na koži može je isušiti i iritirati.

- Nakon svakog kupanja u moru, isprati lice čistom vodom. Uveče obavezno umivanje blagim gelom, zatim hidratacija - objašnjava Tamara.

Domaća maska za lice (hidratantna maska):

1 kašičica meda

1 kašičica jogurta

par kapi maslinovog ulja

Nanesite na čisto lice, ostavite 10 minuta i isperite.

Autor: S.M.