Znate li šta vas čeka kada operete kosu sirćetom: Rezultat je neverovatan

Ako vam kosa nedovoljno “stoji” i često deluje beživotno, krajnje je vreme da otkrijete jednostavan kućni recept koji su vekovima primenjivale bake. Operite je razblaženim sirćetom i zaboravite na skupe tretmane iz salona – prirodan volumen je za tren oka tu!

Zašto voda sa sirćetom povećava volumen

Sirćetna voda nežno čisti kožu glave od ostataka šampona, silikona i zagađenja, tako da vlas postaje “lakša” i podiže se od korena. Istovremeno zatvara kutikulu svake dlake, reflektuje više svetlosti i čini kosu bujnijom i sjajnijom.

Kako pripremiti rastvor sirćeta za kosu

U plastičnu ili staklenu flašicu od 500 ml sipajte 400 ml mlake vode.

Dodajte 100 ml jabukovog ili običnog alkoholnog sirćeta (u odnosu 4:1).

Ako želite prijatniji miris, dodajte nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja (npr. lavande ili ruzmarina).

Koraci za pranje kose sirćetom

Operite kosu šamponom i lagano je prosušite peškirom.

Natapkajte ili prskajte pripremljeni rastvor na vlasište i duž cele dužine.

Nežno utrljajte vrhovima prstiju, ostavite da deluje 2–3 minuta.

Isperite hladnom vodom ili blagom mlakom vodom, bez dodatnog šampona.

Dodatni saveti za ekstra volumen

Fenirajte kosu naglavačke ili pomoću okrugle četke dižući pramenove s korena.

Na suvu kosu nanesite prstohvat pšeničnog ili kukuruznog skroba, a potom kratko iščešljajte da upije višak vlage i doda “body”.

Izbegavajte prečesto pranje – dva puta nedeljno je idealno da prirodni lipidi zadrže elastičnost dlake.

Isprobajte ovaj sirćetni ritual jednom do dvaput nedeljno i posmatrajte kako vam se frizura izvija u pravcu koji nikad ranije niste videli. Prirodni volumen je konačno dostupan – bez hemije, bez skupih preparata i bez tajnih sastojaka!

Autor: A.A.