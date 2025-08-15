KOTOR VEČERAS POSTAJE EPICENTAR MODNE ČAROLIJE: Igor Todorović premijerno predstavlja kolekciju OMNIA inspirisanu beskrajnom lepotom korala

Kotor će večeras postati epicentar modne elegancije i kreativnosti. Prvo izdanje modne manifestacije Fashion Bang će se održati od 21h u Starom gradu.

Ovaj jedinstveni događaj okuplja renomirana imena sa modne scene Crne Gore i regiona, ali i donosi nešto potpuno novo – prvi showroom ovakvog tipa na Balkanu, koji će se održati 16. i 17. avgusta. Showroom je zamišljen kao interaktivni prostor gde će ljubitelji mode imati priliku da izbliza upoznaju dizajn, kvalitet i duh savremene modne produkcije.

Modni program:

Veče posvećeno vrhunskim damama crnogorske mode: Sanja Bobar, Radojka Tepavac i Lidija Burić predstaviće svoje nove kolekcije, uz dozu glamura i elegancije po kojoj su prepoznatljive.

Pored njih svoje najnovije modne vizije predstaviće cenjena istoričarka umetnosti i kostimografkinja Anastazija Miranović i jedan od najvažnijih dizajnera regiona – modni mag Igor Todorović.

Fashion Bang ne samo da postavlja nove estetske standarde, već simbolično otvara vrata jednoj novoj modnoj eri Crne Gore – samouvereno, hrabro i sa stilom.

Ovo je tek početak, Fashion Bang nosi ambiciju da u godinama koje dolaze postane nezaobilazan događaj na modnoj mapi regiona, u koraku sa svetskim trendovima.

Modni događaj je podržan od strane Opštine Kotor kao i TO Kotor.

Autor: pink.rs