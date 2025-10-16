AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Ove jeseni ne bi trebalo da uklanjate lišće sa travnjaka: Stručnjaci otkrili pravi razlog

Izvor: Krstarica, Foto: Tanjug/Dimitrije Goll ||

Mnogi misle da je grabljenje i uklanjanje lišća sa travnjaka obavezno, ali stručnjaci upozoravaju da to može biti greška.

Ove godine posebno se naglašava važnost ostavljanja lišća, jer ono ima ključnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže i zdravlja bašte.

Prirodna zaštita za travnjak

Sloj lišća deluje kao prirodna izolacija. On štiti travu od naglih promena temperature i mraza, čuvajući vlagu u zemljištu i sprečavajući njegovo isušivanje.

Stanište za korisne insekte

Ispod lišća zimuju mnogi korisni insekti, poput bubamara i pčela samotarki, koji su važni za oprašivanje i prirodnu kontrolu štetočina. Uklanjanjem lišća uništava se njihovo sklonište i narušava ekosistem.

Prirodno đubrivo

Foto: Unsplash.com

Kako se lišće razgrađuje, ono obogaćuje zemlju hranljivim materijama. Na taj način travnjak i biljke dobijaju prirodno đubrivo koje poboljšava kvalitet zemljišta i podstiče rast.

Ekološka korist

Ostavljanje lišća smanjuje količinu otpada i doprinosi očuvanju životne sredine. Umesto da završi na deponiji, lišće može postati dragocen resurs u sopstvenom dvorištu.

Umesto da ga uklanjate, lišće na travnjaku može postati saveznik prirode i vašeg vrta. Ono štiti, hrani i čuva ravnotežu u ekosistemu, a istovremeno smanjuje potrebu za dodatnim đubrivima i hemikalijama.

Autor: Marija Radić

#Stručnjaci

#lišće

#staza

#Čišćenje

#đubrivo

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Postoji ozbiljan razlog zašto nikada ne bi trebalo da koristite rernu kao skladište

Lifestyle

Ljubomora ili strast? Stručnjaci upozoravaju da očijukanje s nepoznatima može opasno ugroziti vaš odnos sa partnerom

Lifestyle

Celog života pogrešno peremo čarape: Šokiraće vas pravi razlog, ovo skoro niko ne radi!

Auto/Tech

Najopasnija Wi-Fi greška: Stručnjaci upozoravaju šta nikad ne treba da radite kod kuće

Auto/Tech

KOLIKO KOŠTA MALI SERVIS AUTOMOBILA?! Cene vas mogu iznenaditi, evo kada ga morate uraditi

Lifestyle

Koliko često bi trebalo prati peškire za kupanje? Verovatno više nego što mislite, evo šta kažu stručnjaci