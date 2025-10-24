Da li je stvarno dobro koristiti kokosovo ulje na koži? Pravilna upotreba daje rezultate

Kokosovo ulje često se spominje kao prirodni sastojak za negu kože - deluje hidratantno, može da pomogne kod rana, stvara zaštitni sloj i štiti kožu od štetnih uticaja.

Međutim, nije prikladno za svakoga. Evo što trenutna istraživanja i dermatolozi kažu o korišćenju kokosovog ulja na koži.

Kokosovo ulje pomaže da se zadrži vlaga i smanji gubitak vode kroz kožu. Ono sadrži linolnu kiselinu, koja omekšava kožu.

U nekim studijama tvrdi se da je korišćenje ekstra devičanskog kokosovog ulja kod osoba s ekcemom dalo vidljiva poboljšanja. Takođe, ono može da pomogne u stvaranju barijere na koži i da ublaži upalne procese. Kokosovo ulje sadrži laurinsku kiselinu, koja može da pomogne u borbi protiv bakterija i gljivica i potencijalno da deluje na bakterije povezane s aknama.

Podstiče zarastanje rana.

Pravilno korišćenje

Stručnjaci uglavnom ne preporučuju nanošenje kokosovog ulja na lice, jer je prilično gusto i može da zapuši pore i izazove pojavu bubuljica, naročito kod masne ili osetljive kože. Za telo, ulje nežno umasirajte više puta dnevno, posebno posle tuširanja dok je koža još vlažna.

Koje kokosovo ulje odabrati? Preporučuje se devičansko kokosovo ulje, jer je u njemu očuvan veći udeo antioksidansa nego u rafinisanom ulju. Rafinisano ulje je obično neutralnog mirisa i obrađeno, što ga čini pogodnijim za kuvanje nego za negu kože.

Kokosovo ulje se može koristiti i za uklanjanje šminke oko očiju, ali treba izbegavati upotrebu za uklanjanje šminke na celom licu ako nosite teže mejkap proizvode.

Kod rana, strija, ožiljaka - postoje indicije da ulje pomaže, ali dokazi su ograničeni.

Obratite pažnju

Osobe s masnom ili kožom sklonom aknama mogu da imaju probleme. Moguća je reakcija kod osetljive kože ili pojava alergije na komponente kokosovog ulja.

Zato, pre nego što nanesete ulje na veće područje, napravite test na manjem delu - na primer na unutrašnjoj strani podlaktice - i tokom deset dana pratite ima li crvenila ili iritacije.

Autor: A.A.