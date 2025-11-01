Miševi ne podnose OVU biljku: Stavite je u dom i neće vam prilaziti

Miševi se često pojavljuju tamo gde ih najmanje očekujemo – oko temelja, u dvorištu, pa čak i unutar doma. Umesto da posegnete za zamkama i hemikalijama, priroda nudi jednostavno rešenje: biljke koje odbijaju miševe.

Biljke koje odbijaju miševe: prirodna zaštita za vaš dom

Zaboravite na zamke i hemikalije – biljke koje odbijaju miševe mogu biti vaš prvi saveznik u borbi protiv neželjenih gostiju. Njihov snažan miris deluje kao prirodni repelent, a uz pravilno raspoređivanje oko kuće, stvaraju nevidljivu barijeru koja sprečava miševe da se približe. Otkrijte koje biljke nude najefikasniju zaštitu i kako ih koristiti za maksimalan efekat.

Ako želite da sprečite miševe da ulaze u kuću, posadite biljke koje ih prirodno odbijaju. Najbolje je da ih rasporedite tik uz temelje, posebno na mestima gde sumnjate da bi se mogli ušunjati. U nastavku sledi lista najefikasnijih biljaka koje pomažu u borbi protiv miševa – bez hemije, bez zamki.

1. Crni luk i beli luk

Da, ovo su dve različite biljke, ali imaju veoma slične arome i mogu se uzgajati u istim uslovima. I beli i crni luk se uzgajaju iz lukovica i potreban im je prostor sa punim suncem i dobro dreniranim zemljištem.

Takođe možete koristiti jeli luk kao repelent za miševe, a da ga zapravo ne uzgajate. Samo napravite pire od belog luka od četiri ili pet čena i dodajte to u pola litre vode. Prskajte oko vaših temelja ili bilo gde gde miševi postaju problem.

2. Žalfija

Za većinu umerenih regiona, žalfija na otvorenom će sasvim dobro prezimiti i rasti kao višegodišnja biljka. Zbog jakog mirisa žalfija odbija miševe.

Nije izbirljiva biljka i lepo će rasti na svim vrstama zemljišta sve dok postoji pristojna drenaža, a trebalo bi da ima sunca veći deo dana. Kao višegodišnja, nastaviće da se povećava svake godine i može se razviti u grmlje.

3. Nana

Postoji mnogo različitih sorti mente, i sve imaju aromatične listove koji mogu da odvrate i insekte i miševe.

Kao i većini višegodišnjih biljaka, menti nisu potrebni nikakvi posebni uslovi za uzgoj i uspevaće na svakom mestu koje ima mnogo sunca. Ne vole suvo zemljište, pa ćete morati da ih zalivate tokom sušnog perioda.

Ipak, moraćete da pazite na svoje biljke mente. Izuzetno su snažne i lako mogu da preuzmu celi baštenski prostor ako je ne budete orezivali. Svi dodatni listovi mogu se lepo osušiti za čaj ili kuvanje.

4. Lavanda

Većini ljudi nije potreban razlog da uzgajaju lavandu. Između divnog mirisa i lepih ljubičastih cvetova, to je uobičajen izbor čak i kada miševi nisu problem.

Biljke koje treba izbegavati

Drugi način gledanja na ovo je identifikovanje biljaka koje će verovatno privući miševe i izbegavati ih u vašem dvorištu. Miševi vole mnogo povrća, posebno zelenila i paradajza.

Ako morate da ih uzgajate, držite ih što dalje od kuće. Jagode su još jedan favorit koji treba izbegavati ako imate bilo kakvih problema sa miševima.

Autor: Marija Radić