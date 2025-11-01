VIŠE JE NEĆETE BACATI: Kora limuna je korisna i ima skrivene moći

Mnogi ljudi kada iskoriste osvežavajući sok limuna bace koru, ne sluteći šta propuštaju.

Naime, kora limuna ima moćna antibakterijska svojstva koja se mogu iskoristiti za čišćenje doma, ali i zaštitu od štetočina.

Potencijal skriven u kori limuna

U sastavu kore limuna nalaze se esencijalna ulja koja poseduju antibakterijska dejstva. Kada se kora potopi u prirodne rastvore poput sirćeta, ona pojačava dezinfekciju površina u domu.

Takođe, osušen komad kore može služiti kao prirodni repelent protiv insekata — dovoljno ga je rasporediti po mestima gde se neželjeni kukci pojavljuju

Kako napraviti domaći čistač sa korom limuna

1. Limunovo sirće (limun + sirće)

Stavite kore limuna u staklenu posudu i nalijte belo sirće. Ostavite da odstoji oko dve nedelje, pa procedite. Dobijeni rastvor koristite za čišćenje kuhinje, kupatila i drugih površina.

2. Neutralizator neprijatnih mirisa za frižider

Pomešajte kore sa sodom bikarbonom i ostavite u frižideru — ova kombinacija će apsorbovati neugodne mirise i osvežiti prostor.

3. Prirodni repelent

Sušena kora limuna, raspoređena po kuhinji ili na radnim površinama, može pomoći u odvraćanju insekata, posebno muva i mrava.

Zašto ovo ima smisla?

Upotreba kore limuna u domaćinstvu smanjuje potrebu za agresivnim hemikalijama, čime se štiti zdravlje ukućana i životna sredina. Dodatno, ovakva upotreba otpadnog materijala predstavlja pametan način reciklaže.

Autor: Marija Radić