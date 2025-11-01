AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Sami napravite domaći deterdžent za pranje rublja: Štedi novac i čuva prirodu

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Sve više ljudi traži ekološke alternative za svakodnevne potrepštine, a domaći deterdžent za pranje veša je jednostavno rešenje koje štedi novac i izbegava štetne hemikalije.

Zašto probati domaći deterdžent

Stručnjakinja za ekološki način života, Jen Chillingsworth, tvrdi da je pravljenje domaćeg deterdženta lako i koristi samo tri sastojka. Svi su netoksični, biorazgradivi i sigurni za ljude i životnu sredinu. Domaći deterdžent je idealan za osobe s osetljivom kožom i može se koristiti u svim tipovima mašina za pranje.

Tri ključna sastojka

Kristali sode (soda za pranje) – odmašćuju i omekšavaju vodu.
Soda bikarbona – prirodni dezodorans i antimikrobik.
Sapun od maslinovog ulja – nežan, antibakterijski, pogodan za vunu, svilu i odeću za bebe.

Po želji, dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja za prijatan miris.

Kako napraviti domaći deterdžent

Foto: Pixabay.com

Pomešajte 25 g kristala sode i 25 g sode bikarbone u posudi.
Narendajte 25 g sapuna od maslinovog ulja i dodajte u posudu.
Po želji dodajte 30 kapi omiljenog eteričnog ulja.

Dobro promešajte i stavite u teglu za čuvanje.

Ovaj deterdžent se koristi na isti način kao kupljeni, a uštede i ekološki benefit su dodatni plus.

Saveti za korišćenje

Za svako punjenje mašine koristite preporučenu količinu, kao što biste koristili običan deterdžent.

Može se koristiti za sve vrste tkanina, uključujući osetljive i ručno prane.

Za teže mrlje, možda će biti potrebna manja dodatna količina ili prethodno tretiranje.

Autor: Marija Radić

#Domaće

#Korist

#Prirodno

#prašak za veš

#veš

#Štednja

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Zaboravite skupe račune za grejanje: Evo zašto su svi poludeli za ovim uređajem!

Lifestyle

NAPRAVITE SVOJ TEČNI DETERDŽENT ZA 100 DINARA: Količina za 40 pranja, blistavo čist veš

Dom, Lepota i Moda

Pet trikova za pranje veša: Mogu da smanje račun za struju i do 30 odsto

Lifestyle

Uništavate odeću i bacate novac: Sedam najčešćih grešaka pri pranju veša

Lifestyle

Boja kao da je tek kupljeno: Dodajte ovaj sastojak pre pranja veša, ako želite da izgleda kao novo

Lifestyle

OVO NISTE OČEKIVALI - Umesto omekšivača stavite jednu namirnicu iz kuhinje u veš mašinu i gledajte čuda