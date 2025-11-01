Sami napravite domaći deterdžent za pranje rublja: Štedi novac i čuva prirodu

Sve više ljudi traži ekološke alternative za svakodnevne potrepštine, a domaći deterdžent za pranje veša je jednostavno rešenje koje štedi novac i izbegava štetne hemikalije.
Zašto probati domaći deterdžent
Stručnjakinja za ekološki način života, Jen Chillingsworth, tvrdi da je pravljenje domaćeg deterdženta lako i koristi samo tri sastojka. Svi su netoksični, biorazgradivi i sigurni za ljude i životnu sredinu. Domaći deterdžent je idealan za osobe s osetljivom kožom i može se koristiti u svim tipovima mašina za pranje.
Tri ključna sastojka
Kristali sode (soda za pranje) – odmašćuju i omekšavaju vodu.
Soda bikarbona – prirodni dezodorans i antimikrobik.
Sapun od maslinovog ulja – nežan, antibakterijski, pogodan za vunu, svilu i odeću za bebe.
Po želji, dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja za prijatan miris.
Kako napraviti domaći deterdžent
Pomešajte 25 g kristala sode i 25 g sode bikarbone u posudi.
Narendajte 25 g sapuna od maslinovog ulja i dodajte u posudu.
Po želji dodajte 30 kapi omiljenog eteričnog ulja.
Dobro promešajte i stavite u teglu za čuvanje.
Ovaj deterdžent se koristi na isti način kao kupljeni, a uštede i ekološki benefit su dodatni plus.
Saveti za korišćenje
Za svako punjenje mašine koristite preporučenu količinu, kao što biste koristili običan deterdžent.
Može se koristiti za sve vrste tkanina, uključujući osetljive i ručno prane.
Za teže mrlje, možda će biti potrebna manja dodatna količina ili prethodno tretiranje.
Autor: Marija Radić