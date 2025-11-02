Nema para u kući? Stavite ovo ispod tepiha – i gledajte kako se novac umnožava

Probajte već danas: komad mahovine ispod tepiha može da pokrene energiju novca – feng šui trik koji menja tok finansija!

Svi znaju ili su bar čuli za feng šui, ali dok mnogi razmišljaju o rasporedu prostorija i nameštaja koje nije baš tako lako menjati, većina nije sigurna kako utiču dekorativni komadi pokućstva.

Njihovo postavljanje ili promena mogu da dovedu do dramatičnih poboljšanja, kao i da optimizuju energiju koja protiče kroz prostor.

Zato, ako želite da podstaknete protok novca u svom domu, obratite pažnju na sledeće:

Plavičasti itison na ulazu – aktivira element Vode i poziva finansijsku energiju.

Prostirka sa zelenim detaljima – dodatno pojačava tok novca kroz prostor.

Crvenkasti i braon tonovi – razbijaju blokade i pokreću stagniranu energiju.

Izbegavajte otirače sa imenom firme – prema feng šuiju, to simbolično dozvoljava da se po vašem ugledu “gazi”.

Birajte dezene koji podsećaju na stazu – oni vode energiju ka vama, a ne od vas.

Greška koju mnogi prave sa otiračem – i kako sabotiraju svoj uspeh

Najveću grešku prave oni vlasnici poslovnog prostora koji se odluče da plate pravljenje otirača sa imenom firme na njemu. Isto važi i za itison na ulazu. Nipošto nemojte to raditi, kažu feng šui majstori. Time dozvoljavate da se po vašem poslovnom ugledu „gazi“, ističu oni, a bolje je da od ulaza vodi neki dezen koji podseća na stazu, kojim partneri, klijenti ili kupci prirodno dolaze do vas.

Jednostavan trik koji može da pokrene priliv novca

Ako niste u mogućnosti da menjate podne prostirke u skorije vreme, poslužite se malim trikom koji se koristi kao „feng šui lek“. Nabavite komad osušene alge ili mahovine i postavite ga ispod tepiha. Ovim privlačite sreću i bogatstvo u dom. Za razliku od suvog cveća koje mnogi ponekad beskorisno gomilaju i samo time stvaraju nered pun prašine, što feng šui zabranjuje, ovaj detalj iz prirode sa specijalnom namenom deluje kao sredstvo za pojačanje energije tepiha koje ne možemo promeniti.

