Rešite se otisaka i mrlja: Uz par trikova ogledalo će se sijati kao nikada do sada

Ogledala su neizostavan deo svakog doma - ne samo kao funkcionalni elementi već i kao ukrasi koji unose svetlost i dubinu u prostor. Ništa, međutim, ne može narušiti njihov efekat kao dosadne mrlje od prskanja, otisci prstiju i maglovite naslage koje se javljaju već dan nakon čišćenja.

Iako se čini da je dovoljno prebrisati ogledalo suvom krpom ili univerzalnim sredstvom, prava tajna besprekorno čistog stakla leži u pravilnom redosledu i kombinaciji sastojaka. Od izbora krpe do načina sušenja, svaki korak ima svoju važnost - a kad ih jednom usvojite, vaše ogledalo će izgledati kao iz izloga luksuznog hotela.

Papirni ubrusi nisu dobra opcija

Pre nego što počnete sa čišćenjem, važno je da odaberete odgovarajuće alate. Zaboravite papirne ubruse - oni ostavljaju dlačice i sitne ogrebotine koje kvare površinu stakla. Umesto njih, koristite mikrofiber krpe ili pamučne maramice.

Što se tiče sredstava, najbolji rezultati se postižu kombinacijom vode, sirćeta i malo tečnog deterdženta. Ova mešavina ne samo da uklanja prljavštinu, već i dezinfikuje površinu, a ogledalu vraća sjaj. U bocu sa raspršivačem sipajte pola vode i pola sirćeta, dodajte kap deterdženta i lagano naprskajte po ogledalu.

Tehnika brisanja: Zaboravite kružne pokrete

Najveća greška pri čišćenju ogledala je brisanje kružnim pokretima. Umesto toga, stručnjaci preporučuju da ogledalo brišete pokretima u obliku slova “Z”, od vrha prema dnu. Na taj način ne razmazujete prljavštinu, već je uklanjate ravnomerno.

Ako primetite tvrdokorne fleke, ne trljajte ih odmah - ostavite da rastvor odstoji nekoliko sekundi, pa ih zatim lagano obrišite. Dodatni trik: za besprekoran završni sjaj, koristite novinski papir - stari, ali i dalje neprevaziđeni trik naših baka koji zaista deluje.

Kako sprečiti ponovno zamagljivanje i nastanak mrlja?

Jednom očišćeno ogledalo ne znači i trajno čisto ogledalo. Posebno u kupatilima, gde para od tuširanja izaziva zamagljivanje. Da biste to sprečili, poslužite se jednostavnim rešenjem - nanesite kap tečnog sapuna ili pene za brijanje, zatim razmažite po površini i obrišite suvom krpom.

Ovaj sloj deluje kao zaštitni film koji sprečava kondenzaciju vlage i zadržavanje kapljica. Redovno održavanje i blago prebrisavanje ogledala svaka dva-tri dana sprečiće pojavu mrlja i produžiti efekat čistoće.



Autor: Jovana Nerić