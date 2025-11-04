Kupila je 3 stana, a nema ni 30 godina: Otkrila trikove uz koje je uštedela više od 80.000 evra

Zahvaljujući upornosti, finansijskoj disciplini i dobro isplaniranom pristupu, 29-godišnja Britanka već je osigurala tri stana, uštedela skoro 90.000 evra i ima jasan cilj – finansijsku nezavisnost pre nego što napuni četrdeset godina.
Striktnu kontrolu budžeta i svakodnevnu štednju
Charlie Louise, koja godišnje zarađuje oko 48.000 evra, uspela je da uštedi impresivnih 88.550 evra. Na društvenim mrežama otvoreno deli svoj način štednje – svakodnevno odvaja 31 evro, a svaki novi cilj pretvara u izazov, piše The Sun.
– Kad sakupim prvih 1.000 evra, odmah se pitam: kako mogu što brže stići do sledećih 1.000? – otkriva.
Njena formula uspeha zasniva se na doslednosti: pažljivo praćenje troškova, pametna ulaganja i gotovo potpuno izbegavanje impulzivnih kupovina.
Od luksuza do strategije ulaganja
Nekada je živela u modernom trosobnom stanu u skupljem delu grada, ali ga je zamenila manjim stanom koji je zahtevao renoviranje. Taj potez joj je otvorio vrata ozbiljnijih ulaganja – danas poseduje tri nekretnine koje iznajmljuje i tako ostvaruje stabilan dodatni prihod.
– Velika kuća zvuči lepo, ali ne donosi zaradu. Tri manja stana, s druge strane, znače stalni priliv novca – kaže Charlie.
Više izvora prihoda i život ispod mogućnosti
Pored stalnog posla, Charlie dodatno zarađuje online istraživanjima tržišta, testiranjem proizvoda i freelancingom. Samo u septembru je, uz platu od 2.989 evra, ostvarila još 1.200 evra od najma i čak 11.500 evra od dodatnih projekata. Svaka dodatna zarada odmah ide na štednju ili ulaganja.
– Dvadesete su mi za rad i zaradu, tridesete za slobodu – naglašava.
Njenih pet finansijskih pravila
Da bi ostvarila plan rane finansijske nezavisnosti, Charlie se drži nekoliko jednostavnih, ali čvrstih principa:
Minimalna potrošnja: jede vani samo povremeno, a dostavu naručuje nekoliko puta godišnje.
Pametna ulaganja: ulaže u akcije i fondove – do sada je ostvarila 25% svog cilja od 115.000 evra.
Dodatni poslovi: svaki slobodan sat koristi za dodatnu zaradu.
Život ispod mogućnosti: mesečno izdvaja do 230 evra za lične troškove i izbegava dugove.
Detaljno planiranje: svaki trošak beleži, a višak koristi za smanjenje hipoteke.
– Finansijska sloboda nije luksuz, već izbor – poručuje Charlie.
Ona veruje da nezavisnost nema veze sa srećom, već sa upornošću:
– Sloboda nije privilegija rezervisana za bogate – to je odluka. Uz disciplinu i jasan cilj, svako je može postići – kaže.
Dok mnogi njeni vršnjaci još razmišljaju o prvom većem odmoru, ona već planira kako da živi bez stresa oko novca.
Autor: S.M.