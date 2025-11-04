Kupila je 3 stana, a nema ni 30 godina: Otkrila trikove uz koje je uštedela više od 80.000 evra

Zahvaljujući upornosti, finansijskoj disciplini i dobro isplaniranom pristupu, 29-godišnja Britanka već je osigurala tri stana, uštedela skoro 90.000 evra i ima jasan cilj – finansijsku nezavisnost pre nego što napuni četrdeset godina.

Striktnu kontrolu budžeta i svakodnevnu štednju

Charlie Louise, koja godišnje zarađuje oko 48.000 evra, uspela je da uštedi impresivnih 88.550 evra. Na društvenim mrežama otvoreno deli svoj način štednje – svakodnevno odvaja 31 evro, a svaki novi cilj pretvara u izazov, piše The Sun.

– Kad sakupim prvih 1.000 evra, odmah se pitam: kako mogu što brže stići do sledećih 1.000? – otkriva.

Njena formula uspeha zasniva se na doslednosti: pažljivo praćenje troškova, pametna ulaganja i gotovo potpuno izbegavanje impulzivnih kupovina.

Od luksuza do strategije ulaganja

Nekada je živela u modernom trosobnom stanu u skupljem delu grada, ali ga je zamenila manjim stanom koji je zahtevao renoviranje. Taj potez joj je otvorio vrata ozbiljnijih ulaganja – danas poseduje tri nekretnine koje iznajmljuje i tako ostvaruje stabilan dodatni prihod.

– Velika kuća zvuči lepo, ali ne donosi zaradu. Tri manja stana, s druge strane, znače stalni priliv novca – kaže Charlie.

Više izvora prihoda i život ispod mogućnosti

Pored stalnog posla, Charlie dodatno zarađuje online istraživanjima tržišta, testiranjem proizvoda i freelancingom. Samo u septembru je, uz platu od 2.989 evra, ostvarila još 1.200 evra od najma i čak 11.500 evra od dodatnih projekata. Svaka dodatna zarada odmah ide na štednju ili ulaganja.

– Dvadesete su mi za rad i zaradu, tridesete za slobodu – naglašava.

Njenih pet finansijskih pravila

Da bi ostvarila plan rane finansijske nezavisnosti, Charlie se drži nekoliko jednostavnih, ali čvrstih principa:

Minimalna potrošnja: jede vani samo povremeno, a dostavu naručuje nekoliko puta godišnje.

Pametna ulaganja: ulaže u akcije i fondove – do sada je ostvarila 25% svog cilja od 115.000 evra.

Dodatni poslovi: svaki slobodan sat koristi za dodatnu zaradu.

Život ispod mogućnosti: mesečno izdvaja do 230 evra za lične troškove i izbegava dugove.

Detaljno planiranje: svaki trošak beleži, a višak koristi za smanjenje hipoteke.

– Finansijska sloboda nije luksuz, već izbor – poručuje Charlie.

Ona veruje da nezavisnost nema veze sa srećom, već sa upornošću:

– Sloboda nije privilegija rezervisana za bogate – to je odluka. Uz disciplinu i jasan cilj, svako je može postići – kaže.

Dok mnogi njeni vršnjaci još razmišljaju o prvom većem odmoru, ona već planira kako da živi bez stresa oko novca.

Autor: S.M.