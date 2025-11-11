Najbrži trik da očistite jastuke i to bez pranja! Domaćica podelila tajnu – nema ribanja, a ni prašak ne trošite!

Lindzi, mama i samoprozvana „kraljica čišćenja“ je podelila super trik koji uklanja prljavštinu sa jastuka bez pranje za tili čas!

Pranje jastuka nekada deluje kao pravi poduhvat…Jastuci i jorgani su predmeti koji se peru svega nekoliko puta godišnje jer mašina za veš može uništiti njihovo punjenje.

Od prljavštine ovi predmeti se štite navlakama, a koje je neohodno redovno čistiti. Ali, i pored platnenih jastučnica i navlaka, na jastucima se nakupe prašina, znoj i grinje. Ipak, postoji vrlo jednostavan način da ih se rešite i to bez pranja!

„Pranje jastuka može biti prilično dugotrajan postupak, pa zašto da ih ne osvežite s vremena na vreme. I to, vrlo jednostavnim ‘provlačenjem’ kroz program za sušenje u mašini za veš? Na jastucima se nakupljaju mrtva koža, grinje i prašina, zbog čega vremenom mogu da postanu skoro duplo teži“, napisala je uz video koji je podela na Instagramu i koji otkriva njen tajni metod.

„Brzinski program sušenja od 20 minuta u mašini za veš osvežiće jastuk jer je toplota odličan način da se ubiju klice i bakterije. Ne zaboravite da jastuk treba da menjate svake dve godine i koristite jastučnice kako bi ih zaštitili od fleka. Ako vam jastuk više ne pruža dobru potporu i postao je ‘kvrgav’, verovatno vam je potreban novi“, napisala je.

Prednosti ovog trika

Kada je u pitanju održavanje higijene i čistoće u domaćinstvu, ovaj trik se pokazao kao jednostavan, ali efikasan način za produženje veka trajanja jastuka i očuvanje higijene okruženja za spavanje. Ovaj jednostavan trik privukao je pažnju nekoliko hiljada ljudi, a mnogi planiraju da isprobaju ovu metodu kako bi osvežili svoje jastuke.

– Ovo je odlično!

– Hvala što ste sa nama podelili ovaj savršen trik.

– Kakva koincidencija, baš sam to planirala danas da probam sa svojim jastukom i sada vidim ovo!

– Isprobavam koliko večeras – bili su neki od komentara na mrežama.

