Jedna stvar koju dodate na jelku pretvara je u praznični spektakl: Evo kako da ostavite sve bez daha

Svi znamo onaj trenutak kada se svetla na jelki upale, a soba se ispuni toplinom. Ipak, ponekad ukrasi deluju kao da im nedostaje završni dodir – onaj detalj koji pretvara običnu dekoraciju u praznični spektakl. Upravo jedna kugla može da donese tu magiju.
Konkretan savet (jasniji, praktičniji):
Izaberite jednu upečatljivu kuglu – dovoljno veliku da privuče pažnju, ali skladnu sa ostatkom ukrasa. Postavite je na visinu očiju, u centar jelke. Taj mali potez stvara vizuelni fokus i pretvara vašu jelku u praznični spektakl koji svi primećuju.
Dodatni trikovi za jelku
– Umesto kugle, dodajte veliku mašnu od satena u kontrastnoj boji.
– Postavite personalizovanu zvezdu na vrh jelke.
– Iskoristite ručno pravljen ukras sa emotivnom pričom – on uvek izaziva osmeh.
Najčešća pitanja i odgovori:
Koja veličina kugle je idealna?
– Kugla od 10–12 cm privlači pažnju, a ne narušava sklad.
Da li mora biti skupa?
– Ne. Bitno je da bude upečatljiva – može biti i ručno pravljen ukras.
Kako uklopiti boje?
– Birajte kontrastnu boju u odnosu na lampice ili dominantnu boju kugli.
Autor: Marija Radić