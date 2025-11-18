AKTUELNO

Jedna stvar koju dodate na jelku pretvara je u praznični spektakl: Evo kako da ostavite sve bez daha

Svi znamo onaj trenutak kada se svetla na jelki upale, a soba se ispuni toplinom. Ipak, ponekad ukrasi deluju kao da im nedostaje završni dodir – onaj detalj koji pretvara običnu dekoraciju u praznični spektakl. Upravo jedna kugla može da donese tu magiju.

Konkretan savet (jasniji, praktičniji):

Izaberite jednu upečatljivu kuglu – dovoljno veliku da privuče pažnju, ali skladnu sa ostatkom ukrasa. Postavite je na visinu očiju, u centar jelke. Taj mali potez stvara vizuelni fokus i pretvara vašu jelku u praznični spektakl koji svi primećuju.

Dodatni trikovi za jelku

– Umesto kugle, dodajte veliku mašnu od satena u kontrastnoj boji.

– Postavite personalizovanu zvezdu na vrh jelke.

– Iskoristite ručno pravljen ukras sa emotivnom pričom – on uvek izaziva osmeh.

Foto: Pixabay.com

Najčešća pitanja i odgovori:

Koja veličina kugle je idealna?

– Kugla od 10–12 cm privlači pažnju, a ne narušava sklad.

Da li mora biti skupa?

– Ne. Bitno je da bude upečatljiva – može biti i ručno pravljen ukras.

Kako uklopiti boje?

– Birajte kontrastnu boju u odnosu na lampice ili dominantnu boju kugli.

Autor: Marija Radić

