Za uredan dom uz manje truda: Šest malih navika koje stručnjaci za čišćenje rade svakog dana

Ako vam se ponekad čini da samo vi vodite borbu sa neurednom kućom, bez brige, niste jedini. Održavanje doma urednim deluje kao nemoguć zadatak, ali profesionalci za čišćenje tvrde da je trik u malim, ali doslednim navikama.

„Ljudi koji imaju čist dom drže se rutine i jasno postavljenog sistema“, kaže Beki Rapinčak, osnivačica Clean Mama platforme. „Kombinacija dnevnih i nedeljnih zadataka najbolji je način da se izborite sa svakodnevnim neredima.“

Ako želite uredniji dom bez celodnevnog čišćenja, stručnjaci predlažu da ovih šest kratkih zadataka obavljate svakog dana. Razlika se primeti već nakon nekoliko dana.

1. Odmah vraćaju stvari na svoje mesto

Najvažniji savet koji stručnjaci ističu: odložite stvari čim ih iskoristite. Mnogo je lakše vratiti ključeve, začin ili kesicu kafe odmah, nego sakupljati gomile predmeta kasnije.

Poseban savet važi za kuvanje — sklanjajte sastojke i sudove dok pripremate jelo i pola posla biće završeno pre nego što sednete da jedete.

2. Nameste krevet čim ustanu

Ušuškati se u uredno složen krevet mnogo je lepše nego u zgužvanu posteljinu. Ova navika traje minut, a donosi osećaj reda već od prvog koraka u dan.

3. Prebrišu radne površine posle svakog obroka

Čišćenje kuhinjskih površina traje svega nekoliko minuta, kažu stručnjaci. A kada to radite odmah posle obroka, mrlje nemaju vremena da se osuše i ukorene.

Džejmi Hord savetuje da radnu površinu rasteretite što je više moguće, manje stvari znači i brže čišćenje.

4. Rešavaju nered čim uđu u kuću

Pošta, kese, paketi, računi, sve što uđe u dom potencijalni je izvor nereda. Ako odmah bacite reklame, sortirate račune i odložite namirnice, sprečićete stvaranje gomila koje kasnije oduzimaju vreme i živce.

„Svaka stvar treba da ima jasno i jednostavno mesto“, ističe Džejmi Hord.

5. Urade makar jednu turu veša

Ako imate porodicu, gomila veša nastaje munjevitom brzinom. Zato Rapinčak predlaže da se svakog dana opere po jedna tura. Tako izbegavate haotično celodnevno pranje i sušenje vikendom.

6. Očiste sudoperu pre spavanja

Buđenje uz punu sudoperu nikome ne prija. Zato stručnjaci preporučuju da sudovi budu oprani ili ubačeni u mašinu pre odlaska u krevet.

Hord savetuje da mašina za sudove bude prazna pre pripreme večere, tako je lako ubacivati prljave tanjire tokom kuvanja i izbeći veče provedeno nad sudoperom.

Uključite ovih šest navika u svoju dnevnu rutinu i primetićete da je dom uredniji, a čišćenje manje naporno jer male stvari zaista prave veliku razliku.

Autor: Jopvana Nerić