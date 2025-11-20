Ove dve stvari nikada ne pozajmljujte ni najrođenijima: Veruje se da prizivaju nesreću i bedu

Ne pozajmljujte ove dve stvari čak ni rođenom bratu ili sestri! Staro verovanje kaže da prizivate bedu i nesreću u vašu kuću.

Ne pozajmljujte ove dve stvari iz kuće ni najrođenijima! Stara verovanja upozoravaju da tako otvarate vrata bede i dozvoljavate da sreća vas napusti.

Narodna verovanja stara su vekovima i često su povezana sa predmetima koji imaju snažnu ličnu energiju ili predstavljaju tok blagostanja u kući. Iako ih možda ne shvatate ozbiljno, naši stari su bili izričiti: postoje dve stvari koje nikada ne smete iznositi iz kuće, čak ni da ih pozajmite najrođenijem. Rizik je prevelik – veruje se da se time priziva nesreća i beda, a dom ostavlja bez zaštite.

So: Simbol blagostanja i toka novca

Veruje se da so predstavlja blagostanje, napredak i tok novca u domaćinstvu. Kada se so pozajmi ili da nekome, simbolično se daje i deo finansijskog blagostanja.

Zašto se ne sme pozajmljivati so?

Najveći rizik je u tome što taj čin može preseći tok novca i ostaviti osobu ranjivom na siromaštvo. Zbog toga se stari često drže jednog pravila: ako baš morate da date so, nikada je ne dajte iz ruke u ruku; umesto toga, stavite je na sto da je osoba sama uzme. Time se simbolično prekida direktni prenos negativne energije.

Oštri predmeti: Simbol presecanja sreće

Oštri predmeti, poput noževa i makaza, simbolizuju presecanje. Njihovo pozajmljivanje je jako loš znak u narodnom verovanju.

Zašto je pozajmljivanje opasno?

Veruje se da se pozajmljivanjem noža ili makaza može preseći sreća i zdravlje. Zbog toga su stari često govorili da je bolje da se oštri predmeti, ako ih već morate dati, poklone. Poklanjanje prekida čin pozajmice koji nosi lošu sreću, dok samo pozajmljivanje otvara vrata negativnoj energiji koja može naškoditi Vašem domu.

Autor: S.M.