Vrela voda i tri sastojka iz kuhinje – vaše pločice će sijati kao da ste ih tek kupili

Pločice će opet zablistati, biće čiste i mirisaće sjajno, a vi se nećete mnogo namučiti oko toga.

Čišćenje pločica više ne mora biti muka. Uz samo vrelu vodu i tri lako dostupna sastojka, vaše pločice mogu zasijati kao nove.

Većina ljudi čisti pločice hladnom ili mlakom vodom, što je velika greška. Vrela voda razgrađuje prljavštinu i dezinfikuje površinu, omogućavajući da sastojci koji dolaze posle stvarno deluju.

Tri sastojka koja menjaju igru

Soda bikarbona – prirodni abraziv koji uklanja naslage bez ogrebotina.

Sirće – razbija kamenac i mrlje od sapuna.

Tečni deterdžent ili sapun – pojačava efekat čišćenja i ostavlja miris svežine.

Kako da ih koristite:

Zagrejte vodu do ključanja. Lagano protrljajte sunđerom ili četkom. Isperite čistom toplom vodom i osušite.

Efekat koji ćete primetiti odmah

Nakon prvog tretmana, pločice izgledaju svetlije, sjajnije i mrlje nestaju. Ovaj trik nije samo brz, već i potpuno prirodan, bez agresivnih hemikalija.

Dodatni savet

Za dodatni sjaj, nakon čišćenja možete preći suvom krpom od mikrofibera. Rezultat je efekat "novo postavljenih pločica" bez napornog ribanja.

Zaključak

Uz vrelu vodu i tri obična sastojka, čišćenje pločica postaje jednostavno, brzo i efektno. Ovaj trik možete ponavljati po potrebi i uvek imati sjajne, higijenski čiste pločice.

