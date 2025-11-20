AKTUELNO

Diesel predstavlja kampanju 'Call Her Santa': praznična fotografija kakvu još niste videli

Diesel je za prazničnu sezonu ove godine, odlučio da tradicionalni porodični ritual pretvori u sasvim novu, neočekivano duhovitu priču.

Kampanja “Call Her Santa”, predstavljena 6. novembra 2025. u Breganzeu, donosi Deda Mraza u potpuno novom izdanju: ženu u crvenom odelu koja je istovremeno umorna, nestašna, ali i dovoljno dobra da uprkos svemu stigne na set sa irvasom i improvizovanim kaminom, kako bi svi dobili svoju prazničnu uspomenu.

Foto: Fashion Company

Deca, sada odrasla, bez ustručavanja skaču joj u krilo i bez oklevanja izgovaraju: „Deda Mrazicee, želim Diesel kožnu jaknu!“ A šta Deda Mrazica želi? Masažnu stolicu i plaćene prekovremene sate, naravno.

Ova kampanja, je novi nastavak vizuelne saradnje kreativnog direktora Glenna Martensa i art direktora Christophera Simmondsa, i još jednom pokazuje Dieselov prepoznatljivo ironičan, subverzivan pristup modi i pop-kulturi.

Foto: Fashion Company

U željama “velike dece” dominiraju komadi iz sezonske kolekcije: Prince of Wales Denim – dizajn koji duhovito okreće kodekse muškog kroja i damskih silueta u formi teksasa; zatim raskošne party haljine u apstraktnom cvetnom lameu i cipele za žurku, poput Amber platformi ili D-Tex modela s XL đonom

Grab-D torba, sa svojim naboranim hobo oblikom, pozicionirana je kao idealan poklon. Praznični duh širi se i na pripadajuće aksesoare kao što su 1DR Dome torba ukrašena visećim detaljima, Oval D kaiševi, privesci, kao i sitnice savršene za ukrašavanje čizmica – D-Rush sat, Volcano Oval-D i Spike nakit.

Foto: Fashion Company

Diesel vam ovom kampanjom poručuje: neka vam je srećan Božić i Nova godina — ostavite Deda Mrazici kolačiće, ali ne zaboravite ni masažnu stolicu.

Ove ali i druge Diesel komade, možete pronaći u Diesel radnji u Galeriji, kao i u Fashion&Friends radnjama širom Srbije, online na fashionandfriends.com i na istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Foto: Fashion Company

