Nije soda bikarbona, a ni sirće: Jedan sastojak iz kuhinje bolje skida kamenac od svih kupovnih preparata

Čišćenje doma često se svodi na borbu protiv masnoće, kamenca i neprijatnih mirisa, a većina ljudi u toj borbi poseže za snažnim hemijskim preparatima. Međutim, prirodna sredstva već dugo dokazuju svoju vrednost – sirće i soda bikarbona su klasici koje svaka kuća ima, a njihova primena seže daleko unazad.

Oni su odlični za svakodnevne mrlje, osvežavanje površina i neutralisanje mirisa, ali kada se suočimo s tvrdokornim naslagama, često zatreba nešto jače. I tu na scenu stupa limuntus – kristalni prah koji većina nas koristi samo za pravljenje limunade, iako poseduje izuzetnu moć čišćenja koju mnogi potcenjuju.

Kako ovaj kristalni prah rastvara kamenac bolje od skupih preparata?

Kamenac u kuvalu često je najveća glavobolja u kuhinji, a većina proizvoda za njegovo uklanjanje ili oštećuje površinu ili zahteva dugim tretman. Limuntus rešava problem za sat vremena. Dovoljno je zagrejati litar vode, ubaciti dve kesice praha i ostaviti da stoji dok se potpuno ne ohladi.

Naslage se rastvaraju same, bez ribanja i bez ikakvog napora. Raskošno čist rezultat je ono što sve domaćice oduševi – kuvalo izgleda kao novo, unutrašnjost blistava i bez tragova bele korozije. To je trenutak kada svi shvate koliko je limuntus zapravo moćan.

Da mašina za sudove zablista: Trik koji vraća sjaj i otklanja neprijatne mirise

Limuntus nije rezervisan samo za kuvalo – njegova upotreba u mašini za sudove daje sjajne rezultate. Sipanje jedne kesice u odeljak za tabletu i puštanje standardnog programa pranja dovodi do toga da mašina ukloni sopstvene naslage kamenca, masnoće i nečistoća nakupljenih tokom meseci.

Sudovi izlaze iz mašine blistavo čisti, staklo prozirnije, a unutrašnjost sveža i bez neprijatnih mirisa. Ovo je idealan trik za sve koji žele dubinsko čišćenje bez oštre hemije i agresivnih mirisa.

Prirodno sredstvo za čišćenje koje sve otklanja kao od šale

Kada je reč o nerđajućim površinama poput sudopere, kombinacija sode bikarbone, limuntusa i limunovog soka pravi je mali kućni spa-tretman. Nakon što se površina pospe sodom, doda limuntus i prelije limunom, stvara se reakcija koja rastvara masnoće, kamenac i rđu.

Nakon nekoliko minuta potrebno je samo lagano oribati sunđerom i isprati vodom. Rezultat je sudopera koja izgleda kao da je tek postavljena, bez fleka, bez naslaga i sa prirodnim sjajem koji je teško postići hemijskim sredstvima. Ovaj trik je posebno popularan jer je jednostavan, brz i potpuno prirodan.



Autor: Jovana Nerić