STEVE MADDEN pokreće BLACK FRIDAY sniženje: 30 odsto popusta na ceo asortiman

Modni brend Steve Madden najavio je Black Friday akciju tokom koje će celokupan asortiman biti snižen za 30%. Popust važi isključivo u maloprodajnim objektima brenda u Srbiji.

Kupci ovu pogodnost mogu ostvariti na tri lokacije: u radnji u tržnom centru Galerija Beograd, u Knez Mihailovoj ulici u centru grada, kao i u prodavnici u BIG Fashion-u u Novom Sadu.

Tokom Black Friday perioda, od 24. do 30. novembra, posetioci ovih lokacija imaće priliku da po jednoj od najpovoljnijih ponuda u sezoni kupe aktuelne modele obuće, torbi i modnih dodataka iz najnovije Steve Madden kolekcije.

