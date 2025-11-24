AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

STEVE MADDEN pokreće BLACK FRIDAY sniženje: 30 odsto popusta na ceo asortiman

Izvor: Promo, Foto: Promo ||

A ponuda važi samo u Galeriji, Knez Mihailovoj i BIG Fashion Novi Sad!

Modni brend Steve Madden najavio je Black Friday akciju tokom koje će celokupan asortiman biti snižen za 30%. Popust važi isključivo u maloprodajnim objektima brenda u Srbiji.

Kupci ovu pogodnost mogu ostvariti na tri lokacije: u radnji u tržnom centru Galerija Beograd, u Knez Mihailovoj ulici u centru grada, kao i u prodavnici u BIG Fashion-u u Novom Sadu.

Tokom Black Friday perioda, od 24. do 30. novembra, posetioci ovih lokacija imaće priliku da po jednoj od najpovoljnijih ponuda u sezoni kupe aktuelne modele obuće, torbi i modnih dodataka iz najnovije Steve Madden kolekcije.

Da li ste spremni za Steve Madden Black Friday?

Autor: A.A.

#Black friday

#Ponuda

#Steve Madden

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

STEVE MADDEN HIT MODELI SEZONE ZA MODERNE KORAKE

Dom, Lepota i Moda

Premium komadi na međusezonskom sniženju u XYZ Fashion Store-u

Lepota i Moda

NAJPRESTIŽNIJI MODNI BRENDOVI UZ ODLIČNE POPUSTE: XYZ za Black Friday donosi popuste do -25 odsto

Dom, Lepota i Moda

Ovo ste svi čekali: Selektovani artikli su sada na -50 odsto popusta u Fashion Company radnjama

Hronika

LOKALIZOVAN POŽAR U KNEZ MIHAILOVOJ - Policija obezbeđuje mesto događaja, vatrogasci još na terenu (FOTO+VIDEO)

Lifestyle

Black Friday na aplikaciji Glovo – popusti do 60 odsto na klik od vas