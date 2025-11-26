Požurite! Black Friday nedelja u Butiku 13: Dodatni popusti do čak 50 odsto! OVO JE PONUDA KOJA SE NE PROPUŠTA

Butik 13, prepoznatljiv po modernoj ženskoj garderobi i pažljivo biranim komadima za svaku priliku, ove godine pripremio je popuste do čak 50 odsto povodom Crnog petka!

Ove nedelje obavezno svratite u Butik 13 i iskoristite neverovatne dodatne popuste. Najlepši modeli čekaju na vas – po cenama koje se viđaju samo jednom godišnje!

Od elegantnih haljina, preko toplih kaputa i bunda, do udobnih džempera – čeka vas izbor koji spaja stil, kvalitet i pristupačne cene.

Ovo je idealna prilika da osvežite svoju zimsku garderobu ili da pronađete savršen komad za praznične dane koji nam stižu.

Stručni tim butikа stoji vam na raspolaganju kako biste izabrali komade koji najbolje ističu vašu ličnost i eleganciju.

Ne propustite priliku da kupite više, a platite manje.

Autor: S.M.