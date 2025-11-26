Stigla je nova Levi’s® kolekcija inspirisana animiranim filmom Toy Story i vestern estetikom

Modni brend Levi’s® udružio je snage sa poznatom Disney & Pixar produkcijom, kako bi ove godine proslavili 30. rođendan popularnog animiranog filma Toy Story, kreiranjem jedinstvene Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary kolekcije koja spaja autentičnu vestern estetiku i magiju likova i scena iz omiljenog crtanog filma.

Inspirisana nezaboravnim prijateljstvom glavnih junaka, kolekcija donosi limitirane komade za žene i muškarce, kao što su kultne denim jakne, košulje i prsluke sa prošivenim i izvezenim detaljima, kragne u kontrastnoj boji i motive kauboja. Za donji deo za muškarce, tu su loose farmerke sa duplim kolenima, kontrastnim štepovima i pojačanjima na ključnim tačkama, baš kao pravi radni komadi sa Divljeg zapada.

Ženski deo kolekcije naglašava siluete, cow print detalje, ribcage bell krojeve, upečatljiv vez i dovoljno dezena da svaki outfit pretvore u Toy Story priču. Tu su i majice sa grafikama i duksevi sa omiljenim likovima i scenama iz filma. Kolekciju zaokružuju aksesoari kao što su denim i cow print kačketi, i velike torbe ukrašene Toy Story detaljima.

Različiti elementi povezani sa junacima popularnog crtanog filma čine svaki komad kolekcionarskim, pa obožavaoci ove divne priče mogu da uklope svoje omiljene likove i naprave garderober koji priča priču o prijateljstvu, hrabrosti i avanturi.

Posetite Levi’s radnju u Galeriji, gde je kolekcija dostupna, i izaberite svoje favorite.

