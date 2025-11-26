AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Stigla je nova Levi’s® kolekcija inspirisana animiranim filmom Toy Story i vestern estetikom

Izvor: Promo, Foto: Promo/Levi’s® ||

Modni brend Levi’s® udružio je snage sa poznatom Disney & Pixar produkcijom, kako bi ove godine proslavili 30. rođendan popularnog animiranog filma Toy Story, kreiranjem jedinstvene Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary kolekcije koja spaja autentičnu vestern estetiku i magiju likova i scena iz omiljenog crtanog filma.

Foto: Promo/Levi’s®

Inspirisana nezaboravnim prijateljstvom glavnih junaka, kolekcija donosi limitirane komade za žene i muškarce, kao što su kultne denim jakne, košulje i prsluke sa prošivenim i izvezenim detaljima, kragne u kontrastnoj boji i motive kauboja. Za donji deo za muškarce, tu su loose farmerke sa duplim kolenima, kontrastnim štepovima i pojačanjima na ključnim tačkama, baš kao pravi radni komadi sa Divljeg zapada. 

Foto: Promo/Levi’s®

Ženski deo kolekcije naglašava siluete, cow print detalje, ribcage bell krojeve, upečatljiv vez i dovoljno dezena da svaki outfit pretvore u Toy Story priču. Tu su i majice sa grafikama i duksevi sa omiljenim likovima i scenama iz filma. Kolekciju zaokružuju aksesoari kao što su denim i cow print kačketi, i velike torbe ukrašene Toy Story detaljima.

Foto: Promo/Levi’s®

Različiti elementi povezani sa junacima popularnog crtanog filma čine svaki komad kolekcionarskim, pa obožavaoci ove divne priče mogu da uklope svoje omiljene likove i naprave garderober koji priča priču o prijateljstvu, hrabrosti i avanturi.

Foto: Promo/Levi’s®

Posetite Levi’s radnju u Galeriji, gde je kolekcija dostupna, i izaberite svoje favorite.

Autor: Pink.rs

#Disney & Pixar

#Levi's

#Toy Story

#animirani film

#estetika

#moda

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Tradicija u susret inovaciji: Jesenja Levi’s® kolekcija donosi 501® Curve i nove Baggy modele

Lepota i Moda

LIVE IN LEVI’S: Nova kolekcija legendarnog brenda inspirisana plesom i hip-hop kulturom

Lepota i Moda

Brend Levi’s® prazničnu euforiju dočekuje sa poklonima, saradnjama i naravno teksasom

Zadruga

Romantika na delu: Anđela i Gastoz se osamili na doku, pa nazdravili za svoju ljubav! (VIDEO)

Dom, Lepota i Moda

Sofia Richie za Tommy Hilfiger: Istražite limitiranu kolekciju i uživajte u besplatnoj kafi

TV

Armani Exchange ulazi u puls beogradske klupske scene uz partnerstvo sa klubom Kult