Ceo život perete čarape pogrešno, a opasno je: Evo šta treba da radite

Ukoliko se ne pridržavate ovih jednostavnih saveta, možete izazvati ozbiljnije zdravstvene probleme povezane s kožnim infekcijama.

Stopala su prepuna bakterija i gljivica koje se nakupljaju u čarapama, što može biti uzrok neprijatnih mirisa i infekcija. Pranje čarapa na visokim temperaturama i redovna higijena važni su za zdravlje stopala.

U užurbanom ritmu svakodnevnih obaveza često zaboravljamo da operemo čarape, ali naučnici upozoravaju da to može imati ozbiljnije posledice od neprijatnog mirisa stopala.

Dr Primrouz Fristoun, mikrobiologica sa Univerziteta u Lesteru, objašnjava: "Naša stopala su mala prašuma bakterija i gljivica – savršeno topla, vlažna i tamna, s milionima mikroorganizama po kvadratnom centimetru kože".

"Takvo okruženje savršeno je za razvoj bakterija i gljivica, a dodatni problem stvaraju čarape koje skupljaju prljavštinu, bakterije i gljivične spore s poda, prašine i drugih izvora tokom dana."

Ove mikroorganizme nije lako ukloniti običnim pranjem na niskim temperaturama. Zbog toga dr Fristoun naglašava važnost pranja na visokim temperaturama.

"Koristite vodu od najmanje 60°C s deterdžentom koji sadrži enzime. Enzimi pomažu da odvoje bakterije od vlakana, a visoka temperatura ih uništava. Takva kombinacija delotvorno uklanja bakterije i gljivice koje uzrokuju neprijatne mirise i infekcije poput atletskog stopala ili bradavica", pojasnila je.

Ako mašina ne može da postigne potrebnu temperaturu, alternativa je peglanje vrućom peglom, naročito uz paru. Prodirući duboko u vlakna čarapa, toplota uništava mikrobe i smanjuje rizik od širenja infekcija.

Redovna promena čarapa i pravilno pranje na visokim temperaturama ključni su za zdravlje stopala i higijenu obuće.

"Moje čarape peru se na visokoj temperaturi antibakterijskim deterdžentom, a zatim se peglaju – i zato su one, kao i moja stopala, besprekorno čiste", ističe doktorka Fristoun.

Pridržavanje ovih jednostavnih saveta može sprečiti neprijatne mirise i ozbiljnije zdravstvene probleme, poput kožnih infekcija, stopala će učiniti zdravijima i omogućiti prijatnije hodanje.

Autor: S.M.