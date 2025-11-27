Počinje BLACK FRIDAY runda u FASHION COMPANY prodavnicama u Srbiji

Najveća shopping groznica godine stiže u Srbiju – Black Friday runda u Fashion Company radnjama počinje u četvrtak, 27. novembra i trajaće do nedelje, 30. novembra.

Tokom promotivnog perioda, posetioce čeka 25% popusta na sve u prodavnicama Fashion&Friends, Hugo, Scotch&Soda, Superdry, Timberland, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Guess, Levi's, Liu Jo, Camper i Shoezen, kao i na web-shopu fashionandfriends.com i aplikaciji.

Dodatne pogodnosti očekuju kupce u Kiko Milano radnjama, gde je pripremljena posebna Black Friday ponuda: 20% popusta za kupovinu 2 proizvoda, 30% za 3, dok 40% popusta važi za kupovinu 4 ili više artikala.

Za sve koji tokom šoping sezone traže sigurne modne izbore, Fashion Company izdvaja listu preporuka koje će se naći na sniženju. Dame mogu pronaći komade poput elegantnog Tommy Hilfiger ženskog sakoa, klasičnih Levi’s ženskih farmerki, modernih Guess antilop čizama ili upečatljive Scotch & Soda majice sa okovratnikom. Za upotpunjavanje stajlinga tu je i Steve Madden torba. Muškarci mogu da biraju komade poput Timberland košulje, udobnih Superdry pantalona, elegantne Calvin Klein torbe, moderne Hugo jakne ili toplog Lyle & Scott džempera.

Black Friday runda u Fashion Company prodavnicama i ove godine donosi odličnu priliku za kupovinu najpoželjnijih jesenjih i zimskih komada uz značajne uštede. Idealno vreme da stil zablista.

