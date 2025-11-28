Detalj koji menja sve: Uz ovaj trendi manikir svaki stajling je priča za sebe (FOTO)

Braon boja je nežna uvertira u jesen, sofisticirana kao šal od kašmira i topao zagrljaj prvih hladnijih dana.

Mada smo je voleli i tokom leta, ove sezone ona zauzima centralno mesto na beauty sceni, jer braon je nova crna. Elegantna, svestrana, uvek besprekorna, ova nijansa uspešno spaja modni, beauty i svet enterijera, potvrđujući svoj status vanvremenskog klasika.

Manikir u braon tonovima ove jeseni nije samo jednobojni detalj – on je mali statement. Od duboke, bogate čokolade, preko kestenjastih i bordo varijacija, pa sve do nežnih zelenkastih akcenata, kombinacije su beskrajne. Posebno zavodljivo deluje spoj braon i maslinasto zelene, koji deluje neočekivano, a opet sofisticirano, privlačeći poglede na svaku ruku.

Pantone je za 2025. godinu proglasio Mocha Mousse, kremasto-kafeno-čokoladnu nijansu, glavnim tonom sezone, potvrđujući trend koji već osvaja modne piste i beauty editorijale.

Bez obzira da li volite kratke, diskretne nokte ili duge i dramatične, braon manikir se prilagođava svemu, uvek zadržavajući eleganciju.



Za one koji vole suptilnu igru detaljima, jesenja paleta braon boja omogućava kreativnost: minimalistički frenč, nežne linije, ombre prelazi, pa čak i diskretan animal print postaju sofisticirani, urbani statement. Ključ je u balansu - manikir treba da odražava lični stil, senzibilitet i estetiku, a braon boja je savršena podloga za sve te varijacije.



Ova sezona podseća nas da je manikir više od lepog laka - on je mali modni ritual, detalj koji govori o vašoj eleganciji i stavu. A kada su braon tonovi u pitanju, sofisticiranost je zagarantovana.

Autor: S.M.