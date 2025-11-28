AKTUELNO

Vodootporne cipele za par minuta: Genijalan trik - sve što vam treba imate u kući

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Svaka cipela postaće vodootporna i neće propuštati vodu pomoću pčelinjeg voska, ali ako ga nemate, poslužiće i obična sveća. Postupak je vrlo jednostavan.

Svećom istrljajte cipele tako da na njima ostane beli sloj. Zatim ga otopite fenom uključenim na najjaču temperaturu. Na kraju sačekajte nekoliko trenutaka i cipele će biti spremne za hodanje po kiši ili snegu.

Vosak će od vode zaštititi i kožne cipele, one od antilopa, ali i platnene patike.

Fenomenalni trik je zaludeo ljude širom sveta, a nema sumnje da će ove zime mnogi na ovakav način štititi čizme i cipele od snega i bljuzgavice na ulicama.

Autor: S.M.

