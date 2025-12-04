Ove kesice mnogi bacaju u kantu, a nisu svesni kakvo blago kriju

Znate one male paketiće sa silika-gelom koje dobijete uz nove patike koje ste kupili? Svi ih obično bace u kantu ili negde u ćošak, a mogu da ih upotrebe za razne stvari.

Ovo je pet najboljih načina da ih iskoristite.

1. Stavite ih u torbu za trening da ne smrdi

Nekoliko kesica silika-gela stavite u torbu za trening. One će sprečiti da se torba usmrdi jer će upijati vlagu iz znojavih stvari.

2. Sprečite da vam alat zarđa

Dve, tri kesice siliko gela u kutiji sa alatom upiće vlagu koja bi u protivnom uzrokovala koroziju.

3. Produžite vek trajanja žileta za brijanje

Istresite nekoliko kesica silika-gela u plastičnu kutijicu i držite brijač u toj kutijici. Trajaće duže.

4. Spasite mobilni

Ako ste pokvasili mobilni telefon, istresite nekoliko kesica silika-gela u kutijicu i ostavite telefon unutra da izvuče vlagu. U tu svrhu može da posluži i pirinač.

5. Sprečite magljenje šoferšajbne

Stavite nekoliko kesica silika-gela ispod šoferšajbne i ona će se mnogo manje magliti kad je visoka vlažnost vazduha.

Autor: Marija Radić