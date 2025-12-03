POSTAVITE JELKU NA PRAVO MESTO! Ovako privlačite novac, sreću i ljubav u 2026.

Prema feng šuiju, novogodišnja jelka nije samo dekoracija – ona je magnet za prosperitet, mir i ljubav.

Ako želite da praznična dekoracija donese više od lepog ambijenta, feng šui ima jasna pravila – naročito kada je reč o tome gde postaviti novogodišnju jelku.

Jelka je snažan simbol elementa drveta, jer predstavlja život, rast i obnovu. Njena trouglasta forma aktivira energiju vatre, posebno kada je okićena svetlucavim lampicama. Kombinacija ova dva elementa, prema feng šuiju, može doneti bolje finansije, mir u domu, podršku, sreću i nove mogućnosti – ali samo ako je jelka postavljena na pravo mesto.

Gde je najbolje mesto za jelku prema feng šuiju?

Zona bogatstva – gornji levi ugao stana ili sobe

Podstiče finansije, materijalnu sigurnost i obilje.

Zona slave i reputacije – prostor direktno naspram ulaznih vrata

Odlična pozicija za karijeru, ugled i ostvarivanje ambicija.

Zona porodice – leva strana prostora

Donosi sklad, mir, podršku i jača porodične odnose.

Trouglasti oblik jelke dodatno aktivira energiju razvoja i napretka, pa je važno da bude u pravoj feng šui zoni.

Ako jelku morate da stavite negde drugo…

Zona karijere: plave lampice i ukrasi, dodajte crne detalje.

Zona dece ili poznanstava: metalni ukrasi, bela svetla, srebrne i zlatne trake.

Zona ljubavi ili znanja: keramički ukrasi, crvene i žute lampice.

Zona stabilnosti (zemlje): žuti i zlatni ukrasi, žuta zvezda ili anđeo na vrhu.

Važno feng šui pravilo

Na jelku stavljajte samo ukrase koji vam bude lepe emocije. Stari ukrasi koji vas podsećaju na loše periode treba da odu – novi ukrasi znače novu energiju i novi početak.

Šta obavezno dodati ove godine?

Plavičasti ukrasi – donose povoljnu energiju u narednoj godini.

Nar ispod jelke – simbol obilja, plodnosti i širenja sreće.

Figurica lotosovog cveta – znak duhovne čistoće, rasta i novih početaka.

Figure koje predstavljaju vaše želje za 2026. – novac, ljubav, zdravlje, putovanja…

Autor: Dalibor Stankov