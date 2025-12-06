Kako da pletivo ostane savršeno: Najčešće greške i provereni trikovi za pranje džempera

Pletivo zahteva posebno pažljivu negu, jer ga mašina za pranje lako ošteti – jaka centrifuga, agresivni deterdženti i dugo natapanje brzo oslabe vlakna, pa se pojavljuju grudvice i deformacije.

Kako temperature padaju, topli džemperi sve se češće nose, ali da bi ostali meki i uredni, važno je znati kako ih pravilno prati. Bilo da volite krupne, „chunky“ modele ili finije, tanke teksture, nepažnja može pokvariti i najkvalitetniji komad.

Zato donosimo najčešće greške koje pravimo sa pleteninom i kako da ih izbegnete.

1. Prečesto pranje

Pletenina je veoma osetljiva na mašinsko pranje. Prejaka centrifuga i deterdženti lako oštete vlakna, pa se komad brže izliže i gubi oblik.

Zato džempere perite što ređe, a kad god možete – ručno. To je posebno važno za vunu i mešavine sa prirodnim vlaknima.

Dobar trik je da ispod džempera nosite tanak sloj garderobe kako biste smanjili potrebu za čestim pranjem.

2. Ne okrećete pletivo naopako

Najjednostavniji način da zaštitite površinu pletiva jeste da ga perete okrenuto naopako. Tako se spoljašnja strana manje haba.

Još bolja zaštita je da komad stavite u mrežastu vrećicu, sprečiće razvlačenje i trenje sa drugim stvarima u bubnju.

3. Pranje u toploj vodi

Topla voda i pletivo nisu dobra kombinacija, posebno kada je reč o prirodnim vlaknima. Visoka temperatura može da ih skupi, stvrdne ili deformiše.

Iako se često misli da je toplija voda efikasnija, pletenina se najbolje pere u hladnoj vodi, uz malo šampona ili regeneratora. Tako ostaje mekana i podatna.

4. Sušenje na žici umesto ravno položenog

Mnogi vlažan džemper samo prebace preko sušilice, ali to gotovo uvek dovede do rastezanja i ružnih nabora.

Pletivo uvek treba sušiti položeno ravno, na peškiru ili mrežici, jer se vlažna vlakna lako izduže pod sopstvenom težinom.



5. Ne uklanjate grudvice pre pranja

S vremenom se na pletivu stvaraju grudvice koje daju utisak istrošenosti. Ako ih ne uklonite pre pranja, postaće još vidljivije.

Najbolje rešenje je mali uklanjač grudvica koji precizno skida kuglice sa tkanine. Nikako ih nemojte čupati rukom, tako lako možete izvući petlju.

Može da posluži i češalj sa gustim zupcima, samo budite nežni da ne povučete nit.

Autor: Jovana Nerić