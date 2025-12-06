Da li obavezno treba prati novu garderobu pre prvog nošenja? Stručnjaci objašnjavaju da li postoje izuzeci

Kupili ste novu majicu ili haljinu i jedva čekate da je obučete čim stignete kući? Mnogi od nas jedva dočekaju da “uskoče” u nov komad, ali pitanje koje se često postavlja glasi: da li je bezbedno nositi novu garderobu pre pranja? Tekstilni stručnjaci objašnjavaju zašto je poželjno oprati odeću pre nego što je prvi put obučete i šta može da se desi ako to preskočite.

Zašto bi nova garderoba trebalo da se opere?

U većini slučajeva, stručnjaci savetuju da novu garderobu obavezno operete pre nošenja, posebno ako se radi o komadima koji dolaze direktno u kontakt sa kožom. Frensis Kozen, predavač na Katedri za nauku o vlaknima na Kornel univerzitetu, objašnjava:

„Prvo pranje uklanja hemikalije iz procesa proizvodnje, višak boje, kao i prljavštinu nakupljenu tokom transporta i rukovanja. Odeća prolazi kroz mnogo ruku, ponekad i kroz više zemalja.“

Čak i kada deluje potpuno čisto, nova odeća može sadržati supstance koje nikako ne želite na svojoj koži. Nomi Dejl Klajnman sa Fashion Institute of Technology kaže:

„Tekstil često sadrži tragove hemikalija iz proizvodnog procesa, kao i skrob koji se koristi da bi odeća izgledala čvrsto i uredno dok putuje ili stoji na rafovima.“

Ako je komad neko isprobavao u prodavnici, rizik je još veći, studije pokazuju da bakterije, gljivice i virusi mogu preživeti na tkanini danima, pa čak i nedeljama.

Osim higijene, postoji i praktičan razlog: prvo pranje omekšava odeću i pomaže da ona bolje legne na telo. Kod pamuka, na primer, pranje uklanja napetost iz vlakana koja nastaje u procesu proizvodnje, pa se odeća formira prirodnije.

Koju garderobu možete nositi bez pranja?

Većinu novih komada ipak bi trebalo oprati, ali postoje i izuzeci. Kozen navodi da garderobu koja se nosi preko drugih slojeva, poput džempera ili komade predviđene samo za hemijsko čišćenje obično ne pere unapred.

Šta može da se desi ako preskočite pranje?

Ako nemate osetljivu kožu, možda nećete primetiti nikakav problem. Ipak, postoji rizik da hemikalije ili mikroorganizmi izazovu iritaciju, crvenilo ili osip, posebno kod osoba sklonih alergijama.

Takođe, ako je odeća intenzivno obojena (poput tamnih farmerki), boja može da se prenese na kožu, drugu garderobu ili nameštaj. A plavi tragovi na nogama nisu baš poželjan modni detalj.



Kako pravilno oprati novu odeću?

Pre svega, pročitajte etiketu, uputstva za održavanje su najbolji način da izbegnete greške koje mogu uništiti novi komad.

Klajnman savetuje: „Ako želite da produžite vek garderobe i smanjite skupljanje, perite u hladnoj vodi i sušite na nižoj temperaturi ili pustite da se prirodno osuši. Visoka temperatura može da izblede boju, deformiše materijal ili ga skupi,“ piše Real Simple.

Autor: Jovana Nerić