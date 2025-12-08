MODNA ISPOVEST BATE SPASOJEVIĆA! Pripremio nov projekat pa otkrio: Novu kolekciju pravio sam iz srca, za jednu posebnu ženu (FOTO)

Poznati modni dizajner Bata Spasojević 10. decembra predstaviće domaćoj publici novu kolekciju "Follow Your Heart II", inspirisanu snagom lične promene u trenucima koji su ostavili duboki emotivni ali i modni pečat na našeg proslavljenog kreatora.

Iako nastala u periodu duboke tišine zbog ličnog gubitka, kolekcija za jesen/zimu nosi posebnu vizuelnu priču o unutrašnjoj snazi, hrabrosti i stvaralačkom porivu koji je pronašao put - jer je došao iz srca.

"Follow Your Heart II", zbog toga nije samo modna kolekcija, ona je posveta posebnoj ženi u Batinom životu - njegovoj majci, ženi koja je bila njegova "alfa i omega", stub i inspiracija.

- Od nje sam naučio šta znači kvalitet, šta je elegancija i šta je umetnost kreiranja života - otvorio je srce Bata Spasojević uoči predstojeće modne revije.

Upravo emociju koja prema jednoj ženi koja je zauvek ostala da živi u njegovom srcu, utkao je u svaki šav, svaku liniju, svaku siluetu nove kolekcije.

- Ova kolekcija je omaž ženi, ljubavi i snazi i istovremeno i omaž svim majkama koje su oblikovale svet u kojem stvaramo - kaže Bata Spasojević.

Pred samu reviju, dok još komadi koje je kreirao za tekuću sezonu pristižu u njegov atelje, otkriva da ova kolekcija donosi potpuni povratak suštini brenda INDIVIDUAL - moćnoj konstrukciji, čistim linijama, vrhunskim materijalima i dubokoj emotivnoj energiji koja oblikuje svaki komad, neverovatnom spoju elegancije i dinamike po kom je prepoznat na domaćoj i međunarodnoj modnoj sceni.

Crna koža je ove sezone apsolutni must-have element, ali nežno izbalansiran toplim jesenjim nijansama koje dodaju dubinu i karakter.

Koža u Batinim rukama postaje platno za modernu eklektiku, ali izvedenu sa merom, preciznošcu i sofisticiranošcu po kojoj je dizajner poznat.

Svaki komad odiše energijom dizajnera, koji spaja umetnost u svim segmentima, od skulpturalnog kroja do eksperimentalnih detalja ali i neizostavno pažljivo biranih materijala. Osim kože, ljubitelji mode videće da kolekcija obiluje vunom, kašmirom i kvalitetnim tkaninama koje obliku jakne u blagom oversize urbanom stilu, uz pantalone kao zaštitni znak INDIVIDUAL brenda. Kroz muška i ženska odela poznati dizajner donosi potpuno novu viziju savremene siluete - oštar kroj, precizna linija i arhitektura forme koja naglašava stav, ličnost i samopouzdanje.

Na kraju - Bata Spasojević je odlučio da 10. decembra u Beogradu poštovaocima njegovog rada, uz podršku gudačkog kvarteta i pevačice Nevene Božović, ispriča svoju ličnu priču i podari modnu ispovest koja dolazi direktno iz srca, jer srce uvek najbolje zna!



