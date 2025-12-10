Sa dolaskom zime, ledenih jutara i mraza, raste rizik od jednog od najneprijatnijih kućnih problema: pucanja cevi zbog smrzavanja. Kada voda u cevima počne da se ledi, ona se širi, što vrlo lako može dovesti do pukotina ili potpunog oštećenja instalacija. Posledice su skupe — poplave, kvarovi na grejanju i ozbiljna šteta u domu.
Da biste izbegli sve ovo, ključno je da temperatura u kući bude pravilno podešena.
Koliko najmanje možete da grejete, a da cevi ostanu sigurne?
Stručnjak za grejne sisteme iz kompanije New Boiler Installation Glasgow otkrio je za Express da mnogi prave istu grešku čim nastupi hladnije vreme — naglo pojačaju grejanje. To ne samo da povisuje račune već često i nije potrebno.
Umesto toga, savet je da se u domu održava stabilna temperatura između 18 stepeni i 20 stepeni, dok minimalna temperatura zimi ne bi trebalo da padne ispod 10 stepeni. To je dovoljno da cevi ostanu funkcionalne i da ne dođe do zaleđivanja.
Koja je najniža temperatura na kojoj bi trebalo držati dom da se cevi ne zalede, a računi ne podivljaju?
„Čak i kada niste kod kuće, dobro je držati termostat na bar 10°C“, naglašava stručnjak. „Tako se izbegavaju skupi kvarovi do kojih dolazi kada se cevi zalede i puknu.“
Pametni termostati su, kaže, odličan alat jer omogućavaju praćenje i podešavanje temperature na daljinu.
Kada spoljne temperature padnu duboko ispod nule, rizik raste: voda koja se zaledi i zatim odledi može izazvati poplavu i štetu vrednu hiljade evra.
Kako sprečiti smrzavanje cevi?
Izolujte cevi u prostorijama koje se ne greju, garaža, podrum, tavan. Za to se koriste pjenaste ili gumene izolacione obloge.
Održavajte stabilnu temperaturu u kući, čak i kada niste prisutni.
Ugradite pametan termostat kako biste imali potpunu kontrolu nad grejanjem, posebno tokom odsustva.
Ako putujete, zatvorite glavni ventil za vodu i pustite da najniža slavina u kući malo kaplje — tako se smanjuje pritisak u sistemu.
