Koja je najniža temperatura na kojoj bi trebalo držati dom da se cevi ne zalede, a računi ne podivljaju?

Sa dolaskom zime, ledenih jutara i mraza, raste rizik od jednog od najneprijatnijih kućnih problema: pucanja cevi zbog smrzavanja. Kada voda u cevima počne da se ledi, ona se širi, što vrlo lako može dovesti do pukotina ili potpunog oštećenja instalacija. Posledice su skupe — poplave, kvarovi na grejanju i ozbiljna šteta u domu.

Da biste izbegli sve ovo, ključno je da temperatura u kući bude pravilno podešena.

Koliko najmanje možete da grejete, a da cevi ostanu sigurne?

Stručnjak za grejne sisteme iz kompanije New Boiler Installation Glasgow otkrio je za Express da mnogi prave istu grešku čim nastupi hladnije vreme — naglo pojačaju grejanje. To ne samo da povisuje račune već često i nije potrebno.

Umesto toga, savet je da se u domu održava stabilna temperatura između 18 stepeni i 20 stepeni, dok minimalna temperatura zimi ne bi trebalo da padne ispod 10 stepeni. To je dovoljno da cevi ostanu funkcionalne i da ne dođe do zaleđivanja.

„Čak i kada niste kod kuće, dobro je držati termostat na bar 10°C“, naglašava stručnjak. „Tako se izbegavaju skupi kvarovi do kojih dolazi kada se cevi zalede i puknu.“

Pametni termostati su, kaže, odličan alat jer omogućavaju praćenje i podešavanje temperature na daljinu.

Kada spoljne temperature padnu duboko ispod nule, rizik raste: voda koja se zaledi i zatim odledi može izazvati poplavu i štetu vrednu hiljade evra.

Kako sprečiti smrzavanje cevi?

Izolujte cevi u prostorijama koje se ne greju, garaža, podrum, tavan. Za to se koriste pjenaste ili gumene izolacione obloge.

Održavajte stabilnu temperaturu u kući, čak i kada niste prisutni.

Ugradite pametan termostat kako biste imali potpunu kontrolu nad grejanjem, posebno tokom odsustva.

Ako putujete, zatvorite glavni ventil za vodu i pustite da najniža slavina u kući malo kaplje — tako se smanjuje pritisak u sistemu.

Autor: Jovana Nerić