Brzo i lako: Preuredite staro kupatilo da izgleda luksuzno i to bez velikih ulaganja

Uz malo pažnje, nekoliko promišljenih odluka i pristupačne detalje, čak i najskromnije kupatilo može zablistati u potpuno novom svetlu. Tajna nije u skupim pločicama ili luksuznoj sanitariji, već u načinu na koji se prostor osmisli i osveži.

Bilo da živite u stanu starom nekoliko decenija ili ste jednostavno nasledili prostor koji vapi za modernizacijom, postoje trikovi koji zaista čine razliku.

Detalji čine veliku promenu

U uređenju kupatila, detalji su ono što najviše menja utisak. Slavine, držači za peškire, ručke na ormarićima i ogledalo često nose najveći vizuelni značaj. Zamenite stare, hromirane elemente modernim mat crnim, zlatnim ili bronzanim tonovima – i prostor će odjednom delovati potpuno drugačije.

Ako dodate novo ogledalo sa jednostavnim ramom, dobićete osećaj većeg i svetlijeg prostora. Čak i male promene poput zamene posuda za sapun, dozatora ili korpica za odlaganje mogu doprineti elegantnom utisku. Ključ je u doslednosti – kada svi detalji „govore“ istim stilom, čak i staro kupatilo postaje skladno i prijatno.

Obojite pločice i zidove u svetlije nijanse

Zamena pločica često je skupa i zahteva majstore, ali danas postoje pristupačne alternative. Specijalne boje za pločice otporne na vlagu omogućavaju da stari dezen nestane u samo nekoliko slojeva. Bela, svetlosiva, bež ili pesak nijansa osvežavaju prostor i daju mu čist, moderan izgled.

Ako se odlučite za zidne panele ili samolepljive ploče, možete postići efekat mermera ili kamena bez visokih troškova. Kombinacija neutralnih tonova i jednostavnih linija čini da kupatilo deluje luksuznije, dok dodatak LED rasvete ispod ogledala ili polica stvara prijatan, hotelski ambijent.

Rasveta – najvažniji saveznik modernog izgleda

Rasveta često odlučuje da li će kupatilo izgledati toplo i moderno ili hladno i staromodno. Ako još uvek imate fluorescentnu cev ili staru plafonjeru, vreme je za promenu. Toplije LED svetlo, diskretne zidne lampe ili plafonske trake mogu potpuno transformisati prostor.

Postavite svetlo iznad ogledala kako bi osvetlilo lice, a ne plafon, i izbegavajte jake, plavičaste sijalice koje stvaraju neprivlačan ton kože i boje zidova. Rasveta treba da bude ravnomerna, meka i funkcionalna – i u malom prostoru stvara utisak luksuza i čistoće.

Prirodni elementi unose život

Kupatilo ne mora biti sterilno i bezličan prostor. Naprotiv, upravo male teksture i prirodni materijali unose osećaj topline i udobnosti. Drvene daske, bambusove police, pletene korpe ili tepih od prirodnih vlakana omekšavaju izgled pločica i dodaju vizuelnu dubinu.

Biljke koje vole vlagu, poput paprati, bršljana ili spatifiluma, donose život i boju. Mekani peškiri u bež, sivoj ili krem nijansi dodatno pojačavaju osećaj spa ambijenta. Uz pažljivo birane detalje, i najstarije kupatilo može postati miran, elegantan kutak koji odiše harmonijom.

Autor: Jovana Nerić