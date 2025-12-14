Ove besmislene navike kradu vreme i MLADOLIKOST: Nećete verovati kojom brzinom vam dodaju godine

Dug i zdrav život nije rezervisan samo za one sa "dobrim genima".

Način na koji starimo u velikoj meri zavisi od svakodnevnih navika, onih sitnih odluka koje ponavljamo iz dana u dan, često nesvesno. Hronična briga, negativan unutrašnji dijalog, beskrajno skrolovanje ili zanemarivanje osnovne brige o sebi možda deluju bezazleno, ali vremenom ostavljaju trag, i na telu i na licu.

Stručnjaci upozoravaju da određeni obrasci ponašanja ne utiču samo na zdravlje, već i na to kako izgledamo i kako se osećamo u sopstvenoj koži.

Negativan način razmišljanja ne ostaje samo u glavi. Vremenom se pretače u ponašanja koja dodatno narušavaju zdravlje.

- Vremenom, negativan unutrašnji govor, preko uticaja na anksiozno ili depresivno raspoloženje, može povećati rizik od nezdravih mehanizama suočavanja, kao što su prekomerna upotreba alkohola ili kanabisa, nedostatak vežbanja ili nutritivne ishrane, kao i anksiozni i depresivni poremećaji, kaže dr Ašvini Nadkarni, vanredni profesor psihijatrije na Harvard Medicinskoj školi.

Umesto konstantnog samokritikovanja, ona predlaže drugačiji pristup.

Možete priznati šta ne funkcioniše i uključiti samosaosećanje, što može povećati motivaciju za rešavanje problema.

Posezanje za telefonom kada smo loše raspoloženi često deluje kao najbrži beg, ali dugoročno ima suprotan efekat.

- Pored anksioznosti i depresije, doom-skrolovanje može pogoršati postojeća mentalna stanja poput PTSP-a ili izazvati probleme sa snom i kognicijom, upozorava dr Nadkarni.

Njena preporuka je jednostavna, ali često zanemarena.

- Prošetajte napolju. Ili, umesto da prelazite na društvene mreže ili pregledač, razmislite o tome da pustite opuštajuću muziku.

Stalna zabrinutost koja ostavlja posledice na telu



Uporna briga, bilo da je reč o poslu, odnosima ili budućnosti, ne ostaje samo na mentalnom nivou.

- Na primer, glavobolje, poremećaji sna i gastrointestinalni poremećaji poput sindroma iritabilnog creva povezani su sa prekomernom zabrinutošću, kaže dr Nadkarni.

Umesto da se misli vrte u krug, savet je da se fokus prebaci na ono što je zaista pod našom kontrolom. Zapitajte se koji deo svoje brige možete da kontrolišete. Zatim preduzmite akcije koje odražavaju tu kontrolu. Još jedna ideja je uključivanje fizičke aktivnosti. Fokusiranje na vežbu jednostavan je način da smanjite stres.

Nedostatak socijalnih kontakata ne utiče samo na raspoloženje, već i na dugoročno zdravlje.

Usamljenost je povezana sa depresijom i demencijom, ali i sa ozbiljnim zdravstvenim stanjima poput srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa, pa čak i sa povećanim rizikom od prevremene smrti.

- Osobe koje se bore sa socijalizacijom mogu imati koristi od uključivanja u više društvenih situacija, čak i ako one ne zahtevaju direktan razgovor. Na primer, pohađanje nove radionice ili pridruživanje volonterskoj aktivnosti u zajednici, kaže dr. Nadkarni.

Zanemarivanje oralne higijene ne ostaje ograničeno samo na zube.

- Ta blaga, ali stalna upala, kao i bakterije u ustima, povezane su sa ozbiljnim sistemskim stanjima, uključujući srčane bolesti i dijabetes, kaže dr Džeremi Manuele, ortodont i dentofacijalni ortoped.

Bolest desni povezuje se i sa većim rizikom od srčanog udara, problemima sa regulacijom šećera u krvi, pa čak i pneumonijom.

- Koristite konac svakog dana. To je najefikasniji način da uklonite bakterije i plak između zuba, gde četkica ne može da dopre.

Disanje na usta i problemi koji dolaze s tim

Disanje na usta često se zanemaruje kao bezazlena navika, ali može imati ozbiljne posledice.

- Kada dišete na usta, vazduh zaobilazi nos i sve ono što nos radi: vlaženje vazduha, zagrevanje i dodavanje azot-oksida, koji prirodno smanjuje upalu i povećava protok krvi, objašnjava dr Manuele.

Hronično disanje na usta može poremetiti san, što se povezuje sa visokim krvnim pritiskom, srčanim bolestima i gorušicom, kao i sa opstruktivnom apnejom u snu. Kao praktično rešenje, preporučuje se upotreba nosnih trakica koje olakšavaju disanje tokom noći.

Kako prekinuti navike koje vam ne služe

Navike vremenom postaju automatske i često ne primećujemo kada počnu da nam štete. Ključni znak da je navika problematična, prema dr. Nadkarni, jeste trenutak kada počne da ometa svakodnevno funkcionisanje, posao ili odnose sa drugima.

To znači uključivanje u samopraćenje, šta pokreće naviku i kako ona utiče na raspoloženje i misli. Na kraju, preformulisanje negativnih misli kako bi se navika zamenila pozitivnijim strategijama suočavanja je od ključne važnosti.

Starenje nije samo pitanje godina. U velikoj meri je odraz onoga što svakodnevno radimo sa sobom. I tu, za razliku od genetike, ipak imamo izbor.

Autor: S.M.