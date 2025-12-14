Ovo je omiljeni parfem Kejt Midlton, a postoji i pristupačna verzija: Mirišite kao princeza svaki dan

Ako ste se ikada zapitali kako miriše Kejt Midlton dok šeta Palatom Kensington ili sedi na nekom humanitarnom događaju odgovor je zapravo vrlo jednostavan i iznenađujuće pristupačan. Princeza od Velsa voli elegantne, čiste cvetne mirise, a njen omiljeni je Orange Blossom brenda Džo Meloun London. To je onaj tip parfema koji miriše kao rano proleće, kao bašta koja se tek budi, svetlucava i lagana, bez napora i bez težine.

Orange Blossom se opisuje kao vrtna oaza i stvarno ima tu atmosferu. U njemu se meša cvet klementine sa narandžinim cvetom i lopočem, dok u pozadini stoje topli tonovi irisa i balzamičnog vetivera. Upravo ta kombinacija daje mu posebnu dubinu, pa ostaje elegantan, ženstven i nosiv od jutra do večeri. A Kejt, koja je poznata po ljubavi prema vrtlarstvu i prirodi, sasvim prirodno bira miris koji prati njen stil života.

Kod nas se Orange Blossom može naći u parfimerijama, ali cena od oko 160 evra za 100 ml nije najnežnija prema budžetu. Zato smo pronašli veoma dobru zamenu.

Zara ima parfem Fleur D'Oranger, miris koji veoma podseća na Kejtin omiljeni London Orange Blossom. I nije slučajnost, na njemu je radila upravo parfimerija Džo Meloun. Ovaj Zarin miris donosi note narandžinog cveta, belog ljiljana, irisa, nerolija i ylang ylanga, pa je savršen za svakodnevno nošenje i ima isti taj prolećni, čisti, elegantni vibe.

A cena? Za 100 ml je cena oko 2.500 dinara, što ga čini jednim od najboljih kopija koji se trenutno može kupiti kod nas.

Autor: S.M.