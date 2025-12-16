Sada je pravo vreme za LASERSKU EPILACIJU, a u laser centru AQUARIUS vas čekaju neverovatni POPUSTI

U svetu gde se negovana koža sve više smatra standardom savremene lepote, laserska epilacija postala je jedan od najtraženijih tretmana, a laser centar Aquarius je pravo mesto za vas.

Laser centar Aquarius je mesto gde se nauka, lepota i preciznost spajaju. Njihova misija je da svakom klijentu pruže osećaj sigurnosti, nege i zadovoljstva u sopstvenoj koži, kroz tretmane koji su bezbolni, efikasni i trajni.

U radu koristie laser najnovije generacije i savremenu opremu koja omogućava vrhunske rezultate u laserskoj epilaciji, oblikovanju tela i nezi kože.

Statistika pokazuje da se iz godine u godinu sve više žena odlučuje za trajno uklanjanje dlačica – ne samo zato što štedi vreme, već i zato što tehnologija danas pruža izuzetno sigurne i efikasne rezultate.

Ipak, kvalitetan rezultat laserske epilacije ne zavisi samo od lasera najnovije generacije, već veliki deo uspeha zapravo leži u pripremi i ponašanju pre i posle tretmana.

Priprema kože je jako važna i menja rezultat laserske epilacije

Laser deluje na pigment dlačice i zato je izuzetno važno da koža bude u optimalnom stanju tokom svakog tretmana. Kada se napravi greška u pripremi, laser gubi efikasnost ili, još gore, povećava rizik od iritacija. To znači sporije rezultate, više poseta i slabiji efekat.

Najčešće greške pre tretmana laserske epilacije

Sunčanje ili solarijum neposredno pre tretmana: Ovo je jedna od najčešćih, ali i najproblematičnijih grešaka. Iako preplanula koža izgleda lepo, za laser je ona izazov. Tamniji pigment povećava šansu za iritacije, crvenilo i neujednačen rezultat.

Idealno je izbegavati sunce minimum dve nedelje pre epilacije, a solarijum i duže.

Čupanje dlačica pincetom ili voskom:

Laserska epilacija zahteva da dlačica bude u folikulu. Kada je čupate, folikula ostaje prazna i laser nema metu.

To dovodi do:

nepotpunog efekta tretmana

slabijeg usporavanja rasta

potrebe da se tretman ponovi

Jedini dozvoljen vid uklanjanja dlačica pre epilacije je brijanje.

Nepravilno ili nedovoljno brijanje pre tretmana:

Ako se dlačica ne obrije dovoljno kratko, laser troši energiju na površinski deo dlake, a manje na folikul gde treba da deluje. Ako se obrije previše ranije, dlačica već može izviriti iz kože, što opet slabi efikasnost.

Idealno je obrijati regiju 12–24 sata pre tretmana.

Najčešće greške posle tretmana laserske epilacije

1. Izlaganje suncu odmah nakon tretmana laserske epilacije

Koža posle epilacije može biti osetljivija, i zbog toga je sunčanje strogo zabranjeno barem 48 sati. Kod jačih tretmana, preporuka je i duže.

Razlog je jednostavan – povecan rizik od fleka i hiperpigmentacija.

2. Korišćenje saune, toplih kupki i trening odmah nakon tretmana

Toplota i znoj mogu pojačati iritaciju i izazvati nepotrebno crvenilo ili sitne bubuljice. Koži treba vremena da se smiri.

Najbolje je pauzirati sa intenzivnim aktivnostima 24–48 sati.

3. Stavljanje teških krema ili pudera na tretiranu regiju

Koži je potrebno da diše. Teške formule mogu začepiti pore i izazvati sitne upale, posebno na osetljivim zonama poput lica ili prepona.

4. Diranje ili čupanje dlačica koje ispadaju

Nekoliko dana posle tretmana dlačice će po prirodi ispasti. Mnoge žene misle da treba da ih povuku prstima ili briju svaki dan, ali to samo iritira kožu.

Dozvoljeno je blago pilingovanje nakon 7–10 dana, ništa više.

5. Očekivanje momentalnih rezultata

Iako laser najnovije generacije daje odlične rezultate, proces trajnog uklanjanja dlačica je postepen. Morate sačekati da sve dlačice uđu u fazu rasta u kojoj je laser efikasan.

Najčešća greška je prestati nakon 2–3 tretmana, misleći da rezultata nema. Potrebno je 6–8 tretmana u proseku, u zavisnosti od regije i hormonalnog statusa.

Kada se pridržavate pravilnih smernica, svaki tretman daje maksimalni efekat. Dobićete glatku, mekanu i negovanu kožu – a upravo to je cilj i ono što laserska epilacija treba da bude.

