Zaboravite ekrane na nekoliko sati - ove igre vraćaju zabavu u realnom životu sa prijateljima i decom!

Bez telefona, a puna kuća smeha!
Telefoni su nam u džepu, tableti na stolu, televizor u pozadini… i često ni ne primetimo da smo se svi okupili – a niko zapravo nije zajedno. Dobra vest? Zabava bez ekrana i dalje postoji, samo smo je malo zaboravili. Ako želite da se ponovo smejete, povezujete i stvarate uspomene u realnom životu, evo ideja koje vraćaju igru tamo gde joj je mesto – među ljude.
Društvene igre koje nikada ne izlaze iz mode
- Čoveče ne ljuti se- Uno- Jenga- Asocijacije- Mafija
Pokret, smeh i dobra energija
- Žmurke
- Između dve vatre
- Balon izazov
- Mini igre u dvorištu ili parku
Deca se odmah uključe, a odrasli shvate koliko im je ovo nedostajalo.
Igre razgovora koje zbližavaju
- „Da li bi radije…?“ pitanja- „Najlepša uspomena iz detinjstva“- „Šta bih voleo/volela da naučim?“- Porodični krug zahvalnosti – svako kaže jednu lepu stvar o drugima
Ove igre često prerastu u razgovore koji se pamte.
Malo mašte – puno zabave
- Izmišljanje zajedničke priče- Kućni teatar- Crtanje sa zatvorenim očima
Idealno za kišne dane i porodične večeri.
Zašto su igre bez ekrana važne?
- jačaju odnose- smanjuju stres- podstiču komunikaciju i kreativnost- vraćaju osećaj zajedništva
Najlepši deo? Ne koštaju ništa – samo malo vremena i pažnje.Ponekad je najbolja zabava ona koja se ne puni na punjač, već na smeh i razgovor.
Autor: S.Paunović