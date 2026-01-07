AKTUELNO

Zaboravite ekrane na nekoliko sati - ove igre vraćaju zabavu u realnom životu sa prijateljima i decom!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Bez telefona, a puna kuća smeha!

Telefoni su nam u džepu, tableti na stolu, televizor u pozadini… i često ni ne primetimo da smo se svi okupili – a niko zapravo nije zajedno. Dobra vest? Zabava bez ekrana i dalje postoji, samo smo je malo zaboravili. Ako želite da se ponovo smejete, povezujete i stvarate uspomene u realnom životu, evo ideja koje vraćaju igru tamo gde joj je mesto – među ljude.

Društvene igre koje nikada ne izlaze iz mode

- Čoveče ne ljuti se- Uno- Jenga- Asocijacije- Mafija

Pokret, smeh i dobra energija

- Žmurke

- Između dve vatre

- Balon izazov

- Mini igre u dvorištu ili parku

Deca se odmah uključe, a odrasli shvate koliko im je ovo nedostajalo.

Foto: Unsplash.com

 Igre razgovora koje zbližavaju

- „Da li bi radije…?“ pitanja- „Najlepša uspomena iz detinjstva“- „Šta bih voleo/volela da naučim?“- Porodični krug zahvalnosti – svako kaže jednu lepu stvar o drugima

Ove igre često prerastu u razgovore koji se pamte.

Malo mašte – puno zabave

- Izmišljanje zajedničke priče- Kućni teatar- Crtanje sa zatvorenim očima

Idealno za kišne dane i porodične večeri.

Zašto su igre bez ekrana važne?

- jačaju odnose- smanjuju stres- podstiču komunikaciju i kreativnost- vraćaju osećaj zajedništva

Najlepši deo? Ne koštaju ništa – samo malo vremena i pažnje.Ponekad je najbolja zabava ona koja se ne puni na punjač, već na smeh i razgovor.

Autor: S.Paunović

