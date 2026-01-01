AKTUELNO

Kupujte pametno, ne impulsivno: Tri saveta kako da ne potrošite više nego što treba tokom praznika

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Praznična euforija lako isprazni novčanik – uz ova tri jednostavna pravila kupovina ostaje pod kontrolom.

Praznici donose radost, poklone i posebnu atmosferu, ali i veliki pritisak da trošimo više nego što možemo. Reklame su svuda, popusti deluju primamljivo, a kupovina često postaje emotivna odluka. Dobra vest je da uz malo planiranja možete uživati u praznicima bez finansijskog stresa.

 1. Napravite plan i držite ga se

Pre nego što krenete u kupovinu, zapišite:

- kome kupujete poklone- okvirni budžet- šta vam je zaista potrebno

Spontane kupovine su najveći nevidljivi trošak praznika. Kada imate plan, lakše je reći „ne“ stvarima koje vam zapravo ne trebaju.

2. Ne dozvolite da vas popusti zavaraju

Akcije i sniženja često stvaraju osećaj hitnosti. Zapitajte se:

- Da li bih ovo kupio i po punoj ceni?- Da li mi je stvar zaista potrebna?

Prava ušteda nije kupovina na popustu, već nepotrošen novac.

Foto: Pixabay.com

 3. Setite se šta praznici zaista znače

Poklon ne mora biti skup da bi bio vredan. Pažnja, vreme i mali gestovi često znače više od skupe kupovine. Razgovor, zajednički obrok ili ručno napravljena sitnica često ostaju u sećanju duže nego bilo koji predmet.

Pametna praznična kupovina ne znači odricanje, već svesne izbore. Kada trošite sa merom, praznici ostaju ono što treba da budu – vreme radosti, a ne finansijske brige.

Autor: S.Paunović

