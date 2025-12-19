AKTUELNO

Boggi Milano predstavio novu kolekciju u urbanom ritmu Isabel Speakeasy

Izvor: Promo, Foto: Foto/Aleksandra Vučković ||

U opuštenoj, ali sofisticiranoj atmosferi Isabel Speakeasy koktel bara uz domaćina večeri, glumca Slavena Došla, Boggi Milano je sinoć okupio prijatelje brenda, medije i poznata lica kako bi predstavio kolekciju za sezonu jesen–zima 2025/2026. Dobra muzika, autorski kokteli i intimni ambijent ovog popularnog gradskog mesta savršeno su ispratili duh nove kolekcije.

Foto: Foto/Aleksandra Vučković

Inspirisana Milanom i njegovim autentičnim životnim ritmom, nova Boggi Milanokolekcija donosi spoj krojačke tradicije, tehnološke inovacije i savremenog načinaživota u paleti boja koja se kreće od crne, preko burgundija, do tamno braon tonova.

Foto: Foto/Aleksandra Vučković

Poseban fokus stavljen je na evoluciju B-Tech linije, koja ove sezone izlazi iz okviračiste performanse i dobija ležerniji, svestraniji karakter. Inovativni materijali, čistaestetika i krojački detalji oblikuju komade prilagođene urbanom načinu života.

Zvezda zimske sezone je Wool Tech linija, u kojoj se fina vuna kombinuje satehničkim materijalima, postižući savršen balans između udobnosti, funkcionalnosti isavremenog izgleda. Ikonični Madison sako predstavljen je u novom Wool Techizdanju, kao nezaobilazan komad moderne muške garderobe.

Foto: Foto/Aleksandra Vučković

Eventu su prisustvovali brojni predstavnici javnog života, među kojima su FilipRašković, Milijan Marinović, Ljubomir Dorontić, Matija Bogićević, Stevan Piale,kao i muzičari Popov i Hennykoji su u opuštenoj atmosferi Isabel Speakeasy bara imali priliku da se izblizaupoznaju sa novom kolekcijom brenda.

Foto: Foto/Aleksandra Vučković

Veče je proteklo u znaku druženja, razgovora i degustacije unikatnih koktela,potvrđujući da je Boggi Milano brend koji ne prati samo modne trendove, već gradizajednicu i autentičan odnos sa savremenim urbanim muškarcem.

Foto: Foto/Aleksandra Vučković

Otkrijte novu kolekciju Boggi Milano u Boggi Milano mono store u Galeriji, XYZFashion Store u Galeriji i BIG Fashion Novi Sad, kao i online na xyzfashionstore.com

Autor: S.M.

