Greške koje vas čine starijima – iako to ne primećujete: Stilisti otkrivaju koje komade treba odmah izbaciti iz ormara ako želite svež i moderan izgled!

Nije uvek stvar u godinama – često je stvar u garderobi.

Čak i najskuplji komadi mogu vas učiniti starijima ako su pogrešno izabrani. Stilisti upozoravaju - neke modne navike vam dodaju godine, i to bez milosti.

Preširoki sakoi, ravne pantalone bez forme i haljine koje ne prate liniju tela mogu učiniti da izgledate teže i starije. Moderni krojevi daju svežinu čak i najjednostavnijem outfitu.

Crna, siva i braon jesu klasika, ali ako ih nosite stalno – lice deluje umorno. Stilisti savetuju da se tamne kombinacije razbiju svetlim detaljima ili nežnijim tonovima.

Neudobne baletanke, zastarele štikle ili cipele sa previše detalja često su najveći problem. Dobra obuća može podmladiti ceo izgled – loša ga upropasti.

Ako stalno birate isto, vaš stil izgleda dosadno i predvidivo. Mali modni rizik – zanimljiv kroj, boja ili aksesoar – može napraviti ogromnu razliku.

Prevelike torbe, teški kaiševi i nakit koji više ne pratite trendove često odaju utisak zapuštenosti. Manje, svedenije i modernije – uvek izgleda bolje.

Šta zapravo treba izbaciti iz ormara?

Sve što više ne nosite, što vam ne stoji i u čemu se ne osećate samouvereno. Jer najveći modni promašaj je nositi nešto samo zato što tako treba.

Dobar stil ne zna za godine – ali loše modne odluke ih itekako dodaju. Oslobodite se zastarelih komada i dozvolite sebi malo svežine.

Autor: S.Paunović