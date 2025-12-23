Košta isto kao novogodišnji ukrasi, ali menja stan godinama: Pre nego što kupite prazničnu dekoraciju - pročitajte ovo

U potrazi ste za dugotrajnim i efektnim rešenjima za sređivanje doma? Tapete su sve češći izbor umesto novogodišnjih ukrasa, jer za isti iznos nude promenu prostora koja traje cele godine.

Dok se kraj godine približava, većina nas razmišlja o novogodišnjim ukrasima, jelci, lampicama, kuglicama i dekoraciji koja će stvoriti prazničnu atmosferu. Ipak, sve više ljudi se ove zime odlučuje za drugačije rešelje: tapete kao trajnu dekoraciju koja za isti novac može potpuno promeniti izgled stana. Upravo zato je sajt Moje Tapete obezbedio 10% popusta na kompletan asortiman tapeta za čitaoce portala Pink.rs, uz promo kod PINK10, koji važi do kraja godine.

Dok novogodišnji ukrasi traju desetak dana, tapete ostaju na zidu godinama i ulepšavaju izgled stana tokom cele godine. Novogodišnja dekoracija je poslednjih nekoliko godina primetno poskupela, pa prosečna kupovina danas često podrazumeva praznične detalje koji lako mogu dostići cenu i do 100 evra.

Iako sve to stvara prijatnu novogodišnju atmosferu, već početkom januara ukrasi se pakuju u kutije i odlažu do sledeće godine, a prostor ponovo izgleda isto kao pre praznika. Sa druge strane, jedan zid sa pažljivo odabranom tapetom može trajno ulepšati prostor i dati mu potpuno novi karakter.

Kada se uporede cene, rezultat vas može prijatno iznenaditi. Budžet koji se potroši na prazničnu dekoraciju, sasvim je dovoljan za kvalitetnu tapetu na jednom zidu dnevne sobe.

Tapete danas izgledaju potpuno drugačije nego ranije. Ponuda je mnogo šira, ali se kupci sve češće odlučuju za foto tapete. Za razliku od klasičnih tapeta sa ponavljajućim šarama, foto tapete su jedna velika slika koja prekriva ceo zid, bez paterna koji se ponavljaju. Upravo zato deluju modernije i upečatljivije, jer jedan zid postaje glavni dekorativni detalj prostora.

Najčešće se biraju prirodni motivi, apstraktni dezeni ili urbani pejzaži, posebno u dnevnim i spavaćim sobama, gde uz minimalnu promenu možete potpuno da promene izgled prostorije.

Nova godina nas često motiviše na promene. Ako planirate da uložite u dekoraciju doma, možda Vas baš ovo motiviše da odaberete nešto što neće trajati samo tokom praznika. Ukras se skida, ali zid ostaje, ne samo za praznike, već i za celu godinu koja je pred vama.

Autor: D.Bošković