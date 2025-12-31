Dekoracijom obezbedite neprestani dotok sreće i obilja u vaš dom: Zašto su važni elementi u obliku kruga i gde nikako ne idu lampice

Dekoracija doma i praznične trpeze nije samo estetski zadatak – svaki element može da nosi simboliku i privuče pozitivnu energiju u vaš prostor.

Boje, oblici i materijali igraju ključnu ulogu u stvaranju harmonije i obilja tokom praznika.

Okruglo privlači bogatstvo

Elementi u obliku kruga simbolizuju obilje i finansijski prosperitet. Okrugli stolovi imaju prednost u odnosu na kvadratne ili pravougaone, a okrugli kolačići, poput rafaelo kuglica ili išlera, mogu doprineti prizivanju bogatstva.

Metalni detalji, kao što su zlatni i srebrni zvončići, idealni su dodaci prazničnoj atmosferi. Postavite ih u uglove prostorija kako biste pojačali efekat dobre energije.

Zelena i bela za prosperitet

Zelena boja tradicionalno simbolizuje novac i rast. Dodajte zeleni baršun ili svilu u dekoraciju, kao i sveće u zelenim i belim nijansama, kako biste vizuelno i energetski obogatili prostor.

Obavezno morate imati nešto skupo

Na trpezi obavezno imajte jedan luksuzniji element, poput kvalitetnog vina ili nečega što inače ne biste sebi priuštili. Ovo simbolizuje otvaranje prema energiji bogatstva i obilja.

Vatra za pročišćenje energije

Vatra je moćan simbol čišćenja energije. Ako nemate kamin, ukrasite prostor svećama u toplim bojama i postavite ih na strateška mesta, poput istočnog dela doma, koji je povezan sa zdravljem i porodičnim blagostanjem prema feng šuiju.

Da biste balansirali snažan element vatre, koristite hladne tonove poput plave, sive, srebrne ili bele. Ove boje će smiriti prostor i doprineti skladnoj atmosferi.

Dodir vode za sreću

Boje koje simbolizuju element vode, poput plave, crne i ljubičaste, donose kontinuirani dotok sreće. Kristalna dekoracija dodaje stabilnost i povezuje element zemlje sa celokupnim ambijentom. Venčiće i svetiljke postavite u visini očiju kako biste podigli vibracije prostora.

Pazite gde stavljate lampice da ne iscrpite energiju ukućana

Iako su lampice dobrodošle, izbegavajte da ih postavljate na plafon, grede ili okvire vrata i prozora, jer to može izazvati napetost i iscrpiti energiju ukućana. Sveće su bolja alternativa – ne samo da stvaraju toplu atmosferu, već i čiste energiju.

Uz pažljivo birane elemente dekoracije, vaš dom može postati izvor pozitivne energije i harmonične praznične atmosfere.

Autor: Jovana Nerić