AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

TRI OBEĆANJA KOJA SVAKO TREBA DA DA SEBI U NOVOJ GODINI: Mali koraci koji menjaju sve!

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Ne obećavajte nemoguće – obećajte ono što vam donosi mir, snagu i više ljubavi prema sebi.

Nova godina često počinje velikim planovima, ali najlepše promene nastaju iz iskrenih obećanja koje dajemo sami sebi. Ne onih koje nas opterećuju, već onih koje nas štite.

Ovo su tri obećanja koja vredi poneti sa sobom u novu godinu:

Obećavam sebi da ću slušati svoje granice. Reći „ne“ nije sebičnost, već briga o sebi. Umor, preopterećenost i tišina su signali koje više nećemo ignorisati.

Obećavam sebi da ću birati mir, čak i kada nije najlakši izbor. Manje drame, manje dokazivanja, više unutrašnjeg balansa. Mir nije slabost – on je snaga.

Obećavam sebi da ću verovati da zaslužujem više. Više poštovanja, više ljubavi, više prilika. Prvi korak ka boljem životu je vera da ga zaista zaslužujemo.

Foto: Pixabay.com

Nova godina ne traži savršenu verziju vas – već iskrenu. A ta verzija već ima sve što joj je potrebno.

Autor: S.Paunović

#Iskrena verzija sebe

#Nova godina

#mali koraci

#obećanja

POVEZANE VESTI

Lifestyle

5 stvari koje treba da znaju žene posle 40 - one menjaju sve

Horoskop

Sreća im se konačno osmehuje: Ova tri horoskopska znaka kreću pun gas prvog dana Nove godine

Društvo

CRKVENI KALENDAR ZA SEPTEMBAR 2025 Saznajte koji praznici donose mir, ali i jaku duhovnu snagu!

Horoskop

Tri horoskopska znaka koja daju najbolje savete

Horoskop

Lekcije horoskopa koje bole, ali menjaju sve: Šta Vaš znak mora da nauči 2026. godine

Domaći

NIJE TO OČEKIVALA: Pevačica se viđala sa Harisom Džinovićem nakon njegovog razvoda, priznala da je u njemu videla više od prijatelja