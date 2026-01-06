Mnogi su bacili pare: Ovaj 'simbol luksuza' definitivno nije znak dobrog ukusa

AKTUELNO

Tačno je da o ukusima ne treba raspravljati, ali neki „simboli luksuza“ otkrivaju da li imate ili nemate stila.

Dom u kom živimo o nama govori više nego garderoba i nakit koji nosimo.

Pored toga što u kući provodimo najviše vremena, ona je naše ogledalo. Zato je važno da njenom uređenju posvetimo vreme i pažnju, a stručnjaci tvrde da nas detalji razotkrivaju. Posebno tzv. „simboli luksuza“.

Bićete iznenađeni, ali ti isti stručnjaci kažu da neke stvari ne samo da ne doprinose šarmu unutrašnjosti, već ukazuju i na nedostatak ukusa i mašte vlasnika kao na primer – satenska posteljina.

Mnogi misle da je satenska posetljina simbol luksuza, posebno u Srbiji. Ipak, stručnjaci tvrde sasvim suprotno.

Osobe koje su imućne nikada neće kupiti posteljinu od satena, već će krevet na kome spavaju prekriti visokokvalitetnim posteljinama od pamuka, lana ili mešavine ova dva materijala.

Stvarno dobra svila je potpuno druga stvar, ali istina je i da je veoma, veoma skupa. Za mnoge, ona je istinski „simbol luksuza“.

