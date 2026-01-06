Ovoga bi se malo ko setio: Svaku fleku s odeće skida jedno jeftino sredstvo koje svi imamo u kući

Ponekad deterdžent može da ostavi tragove na odeći, a stručnjaci za čišćenje otkrili su kako da ih jednostavno uklonite.

Ako preopteretite veš mašinu, deterdžent se neće lepo rastvoriti u vodi. Umesto toga, može završiti na odeći u obliku belih ili plavih mrlja, voštanog traga ili krute teksture.

“Mrlje od deterdženta za veš mogu da se pojave ako deterdžent nije pravilno ispran. Srećom, prilično je lako ukloniti ove vrste mrlja. Da biste uklonili fleke s odeće, pomešajte jednu šoljicu sirćeta s četvrtinom šolje vode u sudoperi. Stavite zaprljani odevni predmet u otopinu i utrljajte tkaninu samu o sebe kako biste očistili deterdžent.”

Ovaj metod uklanjanja tragova deterdženta s odeće efikasan je, prirodan i štedi novac. Dovoljno je da pustite da odeća odstoji u rastvoru sirćeta i vode sat vremena, a zatim je operete u mašini – samu ili s nekoliko drugih odevnih predmeta. Ključno je da ne preopteretite mašinu, kako bi deterdžent mogao u potpunosti da se ispere iz tkanine.

Ako vas muče mrlje od praška za veš, probajte ovaj trik – alkoholno sirće za fleke može biti pravo otkriće, svaku fleku s odeće skida kao magijom.

Možda ste mislili da je fleke od deterdženta nemoguće ukloniti, ali postoji prirodno i jeftino sredstvo koje svi imamo u kući – alkoholno sirće.

Autor: Marija Radić