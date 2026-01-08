AKTUELNO

Ove navike vam stalno troše novac, a da to ne primećujete: Pola plate nestaje zbog ovoga

Pare često ne odlaze na velike kupovine, već na sitnice koje deluju bezazleno. Upravo one prave najveću rupu u budžetu - jer ih ne primećujemo.

Kafa za poneti, dostava hrane, aplikacije koje ne koristite, bankarske provizije - svaki od ovih troškovadeluje zanemarljivo, ali na mesečnom nivou prave ozbiljnu razliku.

Streaming servisi, aplikacije, online alati - često ih plaćamo i kada ih ne koristimo. Mesečno "curenje" od nekoliko evra lako preraste u stotine evra godišnje.

Kupovina iz dosade, ne iz potrebe

Online kupovina kasno uveče, "akcije" koje nisu zaista potrebne i impulsivni popusti direktno utiču na finansijsku nesigurnost.

Kako da vratite kontrolu

- Pregledajte izvode i evidentirajte sve sitne troškove

- Uvedite pravilo 24 sata pre svake online kupovine

- Otkazujte pretplate koje ne koristite

- Planirajte obroke i kupovinu unapred

