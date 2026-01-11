RECEPT ZA VEČNU MLADOST: Dermatolog otkriva 5 ključnih vitamina za žene nakon 40. godine

Kako starimo, sposobnost tela da obnavlja i štiti ćelije kože prirodno opada. To dovodi do tanjenja kože, gubitka sjaja i pojave prvih dubljih bora. Ipak, tajna blistavog tena nije samo u kremama, već u onome što unosimo u organizam.

Dermatolog dr Monik Čeda objašnjava da određeni nutrijenti nakon 40. godine postaju presudni jer direktno podržavaju proizvodnju kolagena, kontrolišu upale i ubrzavaju obnovu kože. "Starenje kože je rezultat nakupljenih oštećenja. Pravilna ishrana može drastično usporiti taj proces", ističe dr Čeda za SheFinds.

Evo kojih pet vitamina i minerala ona preporučuje svakoj ženi:

1. Vitamin C (Sinteza kolagena)

Vitamin C je ključan za očuvanje strukture kože. On deluje kao snažan antioksidans koji štiti kožu od UV zračenja i zagađenja. "Bez vitamina C nema sinteze kolagena. On sprečava gubitak čvrstine i elastičnosti", kaže doktorka.

Gde ga naći: Citrusi, kivi, bobičasto voće, paprika i zeleno lisnato povrće.

2. Vitamin E (Hidratacija i sjaj)

Ovaj vitamin štiti ćelijske membrane i jača barijeru kože, što doprinosi boljoj vlažnosti. Poboljšava glatkoću kože i daje joj onaj prirodni, zdravi sjaj.

Gde ga naći: Orašasti plodovi, semenke, maslinovo ulje i spanać.

3. Vitamin A i karotenoidi (Obnova ćelija)

Vitamin A, posebno u obliku beta-karotena i likopena, deluje kao unutrašnji štit od sunca. Pomaže u regeneraciji ćelija i sprečava oštećenja izazvana UV zracima.

Gde ga naći: Šargarepa, batat (slatki krompir), paradajz i paprike.

4. Omega-3 masne kiseline (Elastičnost)

Omega-3 masne kiseline čuvaju lipidnu barijeru kože i smanjuju hronične upale. One su odgovorne za to da koža izgleda "puno", hidrirano i otporno na spoljne uticaje.

Gde ih naći: Losos, sardine, čija semenke i laneno seme. Ako ne jedete ribu, suplementi su odlična alternativa.

5. Cink (Regeneracija i zaštita)

Cink je neophodan za sintezu DNK i kontrolu upalnih procesa na koži. Kako se obnova kože s godinama usporava, cink pomaže u bržem zarastanju mikropovreda i očuvanju postojećeg kolagena.

Gde ga naći: Semenke bundeve (golica), mahunarke i integralne žitarice.

Autor: Dalibor Stankov