Da li ste raskitili jelku? Evo zašto treba da poskidate ukrase i lampice baš do ovog datuma u januaru

Znamo da uživate u novogodišnjoj magiji koju nam pružaju svi ti ukrasi, jelka i lampice. Sinoć smo dočekali i pravoslavnu Novu godinu po julijanskom kalendaru, tako da smo već na polovini najdužeg meseca u godini.

Mnogi vole da im dom miriše na praznike tokom celog januara, pa čak i kad zagaze u februar, ali stručnjaci kažu sve u svoje vreme.

Možda ste mislili da ne postoji pravo vreme da se jelka raskiti, ali to baš i nije tako.

Feng šui principi kažu da nije dobro da novogodišnji ukrasi stoje dugo, a kamoli do februara. Kad pročitate zašto shvatićete da zapravo i ima logike.

Prema tumačenjima drevnih kineskih mudraca, mnogi jelku okite krajem novembra ili pak početkom decembra, te je ostave tako skoro dva meseca, što je sasvim dovoljno vremena da se na njoj nakupi dosta prašine po granama i ukrasima, a njih nije lako očistiti.

Čak i ako ste među onima koji su svoju jelku okitili svega nekoliko dana pre dočeka Nove godine, ipak ne treba da produžavate vreme skidanja ukrasa.

Prema nepisanom pravilu, 12 dana posle Božića, odnosno do 18. januara, sve novogodišnje ukrase treba ukloniti.

Feng šui kaže da sve što je „obavilo“ svoj posao treba ukloniti iz kuće.

Takav je slučaj i sa novogodišnjom dekoracijom – ona pripada novogodišnjim praznicima, koji su već prošli.

Ukoliko to ne učinite ostajete u prošlosti, a važno je da se razmišlja o budućnosti i vremenu koje dolazi, tako nas uči feng šui.

Poznato je da su psiholozi u raznim istraživanjima otkrili da ranije ukrašavanje doma u prazničnom duhu budi osećaj sreće, topline i uzbuđenja, a smanjuje teskobu i stres, piše bizlife.

Ali sve što je lepo ima kraj. Vreme je da se trgnemo iz praznične letargije i polako počnemo da mislimo o proleću i budućnosti.

Svakako, postoji sjajna LED rasveta koja će vam pomoći da dobijete taj lepi osećaj topline i ušuškanosti i kada praznici prođu.

Autor: Jovana Nerić