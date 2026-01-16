Jedno mesto u domu koje uvek treba da bude uredno: Za čistiju kuću i mirniji um

Nekoliko minuta raščišćavanja ponekad može da učini čuda, ne samo za izgled doma, već i za naše raspoloženje. Tek kada se suočimo s pretrpanim površinama, shvatimo koliko vizuelni haos utiče na stres i osećaj napetosti.

Torbe i paketi na ulazu, papiri i knjige na radnom stolu, kozmetika razbacana po ivicama lavaboa – sve to tiho, ali uporno iscrpljuje.

Iako je nemoguće da baš svaki deo doma uvek bude savršeno uredan, fokusiranje na jedno ključno mesto može doneti ogroman efekat. Ako želite trenutni osećaj reda i smirenosti, postoji prostor koji pravi najveću razliku, kuhinjske radne površine.

Zašto su kuhinjske ploče najvažnije mesto za red?

Kuhinja je srce doma

Bez obzira na to koliko često kuvate, kuhinja je prostor u kojem provodimo mnogo vremena, od jutarnje kafe, preko pripreme obroka, do večernjeg okupljanja porodice. Čiste i prazne radne površine već na početku dana mogu vam dati osećaj kontrole i mira. Osim toga, kada imate goste, kuhinja je gotovo uvek mesto gde se svi okupljaju i nered se tada najbrže primeti.

Nered smanjuje funkcionalnost

Priprema hrane zahteva prostor. Ako su radne ploče zatrpane aparatima, začinima i sitnicama, nema mesta za seckanje, mešanje i kuvanje. Čiste površine znače lakši rad, bolju organizaciju i manje nervoze – jer niko ne želi da traži maslinovo ulje u poslednjem trenutku.

Pet praktičnih saveta za uredne kuhinjske površine

1. Proverite kuhinjske aparate

Mali kućni aparati često zauzimaju najviše mesta. Ako ih ne koristite svakodnevno ili bar nekoliko puta nedeljno, vreme je da ih sklonite u ormariće. Aparat za kafu – da. Aparat koji koristite jednom u sedam dana – bolje van vidokruga.

2. Primeni “metod tacne”

Ulje, začini, kafa i dodaci lako preplave radnu ploču. Rešenje je jednostavno: odaberite jednu lepu tacnu i sve što ostaje na ploči mora da stane na nju. Ako nema mesta, nešto ide u ormarić. Bonus: ako se nešto prospe, tacnu možete lako oprati.

3. Smanjite dekoraciju

Kuhinja treba da izgleda lepo, ali previše ukrasa stvara vizuelni šum. Birajte predmete koji su i lepi i korisni, činiju s voćem, saksije s začinskim biljem, drvenu dasku za sečenje naslonjenu uz zid.

4. Izbacite stvari koje ne pripadaju kuhinji

Pošta, papiri, punjači i elektronika često završe baš tamo gde ne treba. Kuhinja nije mesto za važne dokumente ili tehniku. Ako imate takozvani “komandni centar”, pretvorite ga u zonu sa jasnom svrhom, na primer, kutak za pečenje ili pripremu obroka.

5. Držite sudove pod kontrolom

Prljavi sudovi su najveći neprijatelj urednih ploča. Iako nije uvek lako, trudite se da sudove odmah sklanjate u mašinu ili perete na vreme. Čista sudopera automatski čini da ceo prostor izgleda urednije i smirenije.

Mali korak – velika promena

Uređene kuhinjske radne površine nisu samo estetsko pitanje. One direktno utiču na to kako se osećamo u sopstvenom domu. Kada uklonite višak stvari s mesta koje svakodnevno koristite, dobijate ne samo više prostora, već i više mentalnog mira. Nekad je upravo to prvi i najvažniji korak ka urednijem domu i opuštenijoj svakodnevici, piše Real Simple.

Autor: Jovana Nerić